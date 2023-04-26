DSE文憑試｜考生確診怎考？十優狀元副局長夥政務司長政助教路

DSE中學文憑試筆試經已展開，萬一考生確診新冠病毒病怎麼辦？2003年會考十優狀元、教育局副局長施俊輝（Jeff）及政務司司長陳國基政治助理李惠（Joyce）一同拍片，介紹今屆特別應考安排，教確診考生如何照樣去考筆試。



▼4月21日 確診新冠病毒病考生到指定DSE中學文憑試試場▼

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需提供有效確診證明

二人在短片中表示，由於確診考生不能進入一般試場，故此核酸或快測陽性的考生如果想繼續參加考試，必須去考評局位於九龍新蒲崗景福街96號的前九龍文理書院校舍「指定試場」進行考試。

如果在考試日之前確診，考生要盡快聯絡考評局公開考試資訊中心，表明考生身份及要求到「指定試場」應考。如果考試當日發現確診，考生就必須在當日早上7時半之前致電熱線或透過電郵通知考評局。

確診考生要按考試時間自行到達「指定試場」，並提供覆蓋考試日期的有效確診證明。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼

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若有特殊教育需要(SEN)的考生要選擇於「指定試場」應試，亦須根據上述流程預先聯絡考評局，而考評局會為他們提供一些獲審批的特別考試安排。截至周二（25日)於「指定試場」應考的SEN考生共有46人次。

筆試不會有補考安排，如果確診考生身體情況不適合考試，可以向考評局申請成績評估。

▼4月21日 DSE中學文憑試開考▼

