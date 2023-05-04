DSE2023｜VTC辦選科策略資訊日　提供升學選科資訊助學生規劃前程

為協助文憑試考生部署升學出路，職業訓練局（VTC）將於5月20日（星期六）舉辦「VTC選科策略資訊日」，介紹VTC學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑，以及應用教育文憑等各級課程，為中六同學及家長提供最新升學數據及選科策略。

資訊日於香港知專設計學院（HKDI）及專業教育學院（IVE）李惠利院校舉行。焦點活動包括「VTC選科策略講座」，由VTC升學專家、高級助理執行幹事郭展幹為同學及家長分析收生數據及課程。學友社學生輔導顧問吳寶城則主講「家長同行升學路講座」，講解DSE升學出路，以及分享家長幫助子女處理放榜壓力的方法。

同日設多場「學科／課程講座」，由不同學科老師介紹課程內容、收生要求及專業發展前景等，讓同學獲得第一手資訊；並舉辦不同主題的講座，例如介紹VTC Earn & Learn 職學計劃如何有系統地結合課堂學習和在職訓練，讓學生邊學邊賺；又另設專場講述學生資助及獎學金計劃的細節等。

場內亦設有資訊攤位，提供一站式課程內容、報名及入學資訊；同時提供科技教學示範及體驗活動，讓同學感受VTC為學生提供的互動及豐富多姿的學習體驗，以及展出學生及畢業生的研發項目及創新方案。