VTC會計學生囊括學界比賽獎項 課程首引入PwC網上教材拓發展機遇

政府近年鼓勵粵港澳共建專業服務機構，推動區內會計及審計行業的專業發展。職業訓練局（VTC）與羅兵咸永道香港（PwC Hong Kong）合作，首度為VTC機構成員香港專業教育學院（IVE）專業會計學高級文憑學生開放PwC網上學習平台，提供教材涵蓋中國内地及香港兩地稅制等知識，豐富對學生的實務培訓，並擴闊他們的發展出路。此外，香港會計師公會（HKICPA）早前舉辦商業個案比賽，IVE會計學生憑藉出色表現，活用課堂所學的會計知識結合創意，囊括多個奬項。



香港會計業發展蓬勃，隨著粵港澳大灣區發展，對具備兩地會計知識的人才需求將有所上升。為進一步提升會計學生的競爭力，VTC與PwC合作，首度將PwC為業界開發的網上學習平台及其專業培訓教材，開放予IVE專業會計學高級文憑學生，內容包括中國内地及香港的企業所得稅及個人所得稅相關條例。網上教材更提供個案分析及討論，讓IVE會計同學熟習兩地稅制及實際應用。

VTC與PwC早前舉辦感謝儀式，見證雙方合作。VTC副執行幹事沈朝暉在活動中感謝PwC為VTC課程注入有關內地與香港稅務的網上專業培訓教材。她認為該網上教材不單使學生的學習經歷更豐富，亦讓學生更了解兩地會計的規則、機制和實務案例。隨著兩地愈趨頻繁的經濟互動，將有利他們畢業後把握各種就業及發展機遇。PwC合夥人（中國稅務及商務諮詢）王舜宜及PwC高級經理（中國稅務及商務諮詢）任凌暉一同出席儀式，席間他們鼓勵同學積極學習實務技能，提升自身的競爭力，準備迎接日後會計業界的各種機遇。

除新增PwC網上教材外，VTC亦著重本地實戰經驗，以IVE專業會計學高級文憑學生為例，他們於學界比賽囊括多個奬項，包括在「香港會計師公會商業個案比賽2022」副學位組別，勇奪冠、亞、季軍及「最佳商業計劃書」，以及在「特許公認會計師公會商業策劃大比拼2022-2023」，唯一一隊以專上院校代表身份躋身最後12強，並獲嘉許獎，而其他入圍隊伍均為大學生。

「香港會計師公會商業個案比賽2022」匯聚香港70間不同院校的1700名學生參賽。IVE專業會計學高級文憑學生姚寶珠與三位同學勇奪冠軍及「最佳商業計劃書」獎。賽事中，她的團隊須要為製藥公司撰寫計劃書，針對營業問題為公司改善績效，並提出不同策略建議，例如建立顧客關係管理的數碼平台、設立救助基金等，提升公司的業績及企業社會責任。她分享，她的團隊在比賽中運用了課堂所學審計、財務會計等技巧，並於公開匯報時加入話劇元素，以有趣的表達方式提出專業的商業建議。

同一課程的學生伍世昌與隊友獲得比賽亞軍。他認為是次比賽形式貼近職場的專業要求，而IVE專業會計學高級文憑著重數碼經濟的實務訓練，包括雲端會計等，配合疫情下數碼經濟的迅速發展，讓他們在比賽時可以作出更具體的商業建議。而獲得季軍的學生李天恩表示，比賽能夠具體地將課堂學習技巧應用在個案中。她說：「會計是國際語言，大灣區亦需要更多香港會計師協助不同企業」。

職業訓練局（VTC）成立於1982年，是全香港最具規模的職業專才教育機構。VTC的使命是為離校生及在職人士提供具價值的進修選擇，協助他們培養正確價值觀和掌握知識技能，充分裝備他們終身學習，加強就業能力，為業界提供支援，促進行業人力發展。VTC共有13間機構成員，包括香港高等教育科技學院（THEi高科院）、高峰進修學院（PEAK）、才晉高等教育學院（SHAPE）、香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、酒店及旅遊學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）、國際廚藝學院（ICI）、海事訓練學院（MSTI）、青年學院、卓越培訓發展中心（Pro-Act by VTC）、匯縱專業發展中心（IVDC），及展亮技能發展中心。