賀維雅基金會累計捐一億元助200學生進修　VTC命名創科中心作感謝

「賀維雅基金會」自2004年設立賀維雅基金會獎學金，資助職業訓練局（VTC）學生在本地或海外升學及交流，至今已有超過200名學生受惠，共頒贈約一億元獎學金，VTC將轄下香港專業教育學院（IVE）沙田院校的IoT創新科技中心命名為「賀維雅基金會IoT創新科技中心」，以感謝賀維雅基金會多年來的支持。



曾獲賀維雅基金會獎學金、現時是比斯系統有限公司創辦人及工程總監關秉源，2009年獲獎學金資助到英國利物浦大學深造，取得電腦信息系統理學士學位，回港後與前上司合作創業，成立科技及手機程式開發公司，他表示十分感激賀維雅基金會獎學金為他帶來珍貴的機遇。

賀維雅基金會信託人John RUDDY於命名儀式上致辭時表示，很榮幸過去18年間見證獎學金得主在個人及其專業範疇方面的成長，職業專才教育幫助年輕人發揮潛能，貢獻行業和社區。VTC主席戴澤棠感謝賀維雅基金會的寶貴貢獻，他表示基金會一直支持VTC學生，致力培育職業專才，推動他們繼續努力培育人才，應對行業和未來所需。

已故賀維雅早年在中國內地生活，他在第二次世界大戰後來港定居，並成立英商泰慎洋行，逝世後按其遺願，捐獻財產培育香港年輕人才，支持香港職業專才教育，推廣「回饋社會，創造美好世界」的美德。賀維雅基金會獎學金資助VTC高級文憑學生前往英國攻讀科學及科技相關的學位課程，至今已有超過200人受惠。基金會去年新增碩士研究獎學金，支持傑出的VTC畢業生前往英國攻讀碩士學位課程。