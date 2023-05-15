DSE｜ 歷史科卷一考日本經濟、國際聯盟、莫斯科奧運會杯葛風波

中學文憑試歷史科今日（15日）開考，卷一設有四條資料題，題主圍繞20世紀初中國與西方國家關係、日本經濟問題、國際聯盟、美蘇關係，考生須「四選三」作答。



中學文憑試歷史科今日（15日）開考。（資料圖片）

受疫情影響，文憑試歷史科卷一繼續「精簡」安排，四條資料題目，由以往全部必答，改為「四選三」，考試時間縮減15分鐘至兩小時。

第一題問及20世紀初中國情況，試題資料描述1914年發生世界大戰，戰場集中在歐洲，西方國家撤走亞洲兵力，並引用《京話報》、《新青年》刊物資料，問及中國與西方國家關係的改變。

第二題問及日本20世紀經濟情況，考生須引用進出口數據，形容當年日本貿易表現、按資料分析日本當時面對的問題。

第三題有關「國際聯盟」，問及美國對聯盟成立的態度、「羅加諾公約」（Locarno Treaties）對維護世界和平的重要性、有多大程度認同1920年代是穩定的時代。

第四題則考20世紀末美蘇關係，資料提及1980年莫斯科奧運會，美國聯合多個國家發動杯葛行動。題目要考生引用資料分析抵制行動的效用，以及是否同意1970至1980年代，美國與蘇聯是處於敵對多於合作關係。