DSE︱中史卷二考五四新文化運動　分析馬克思主義傳播原因

DSE文憑試中史科今日開考，該科卷二設有六個單元，每個單元各設三條題目，考生可從其中一個單元，選答兩條。單元一問及五四時期的中國思想變化，又要求考生援引史實，說明毛澤東思想蘊含中國傳統思想。



單元一題目的資料部分。（試卷截圖）

單元一為「二十世紀中國傳統文化的發展：承傳與轉變」，主要問及五四時期的中國思想變化，要求考生引用資料如1916年出版的《新青年》，分析五四新文化運動出現的背景、當時馬克思主義在中國傳播的原因。



此外，題目要求考生從兩方面說明毛澤東思想蘊含中國傳統思想，包括共產思想與大同思想，實踐論與知行合一思想。另外析論唐君毅等新儒學家於20世紀五、六十年代在香港教育和出版兩方面的成果。

單元二「地域與資源運用」，分析黃河流域中游農業得以發展的原因、唐代長安的文化面貌等。



單元三「時代與知識分子」，問及王安石變法，另引用《梁啟超自傳》資料，要求考生闡述梁啟超籌辦《時務報》、《清議報》的背景和目的。

文憑試中史科今日開考。（資料圖片）

單元四「制度與政治演變」，要求分析北魏均田制、唐代府兵制、宋代科舉制度如何吸納人才。



單元五「宗教傳播與文化交流」，問及魏晉南北朝時期道教在文學、藝術、醫學和化學四方面對中國文化的貢獻。另有題目要求閘明馬禮遜來華傳教期間，在開展教育事業及溝通中西文化兩方面的貢獻。



單元六「女性社會地位：傳統與變遷」，引用資料分析明清時期「節婦烈女」人數較宋元為多的原因、清末國人興辦女子學校的原因。另有問及中華人民共和國建國初年和改革開放以來，政府在勞動、婚姻和教育三方面保障婦女權益的概況。