JUPAS改選2026｜傳理收生分數　新聞媒體廣告動畫　面試作品要求

【DSE放榜2026／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】2026年中學文憑試（DSE）暫定於2026年7月15日放榜，及後考生可在7月16日至7月18日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【傳理/媒體篇】傳理、新聞、媒體、傳意、公關、廣告、動畫、電影電視等



JUPAS2026｜港大HKU：傳理、新聞、媒體類課程JUPAS收生分數

JUPAS2026｜中大CUHK：傳理、新聞、媒體類課程JUPAS收生分數

JUPAS2026｜浸大HKBU：傳理、新聞、媒體、電視、電影、動畫類課程JUPAS收生分數

JUPAS2026｜城大CITYU：傳理、新聞、媒體、電視、電影、動畫類課程JUPAS收生分數

JUPAS2026｜嶺大LingU：媒體、電視、電影、動畫類課程JUPAS收生分數

JUPAS2026｜教大EduHK：傳理、傳意、媒體相關課程JUPAS收生分數

JUPAS2026｜都大MU：媒體、電視、電影、動畫類課程JUPAS收生分數

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。此外，部分課程會要求申請者提交作品集或出席面試，有意報讀的同學可留意院校公布之相關要求。