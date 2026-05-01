JUPAS Info Day｜多間大學辦入學諮詢日　附所有地點及時間

【DSE / JUPAS】中學文憑試（DSE）即將結束，多間本地大學亦舉辦課程諮詢日，讓各位文憑生於考試結束後，更深入了解不同課程內容和收生要求，然後按需要部署聯招選科。「01教育」已經為各位學生、家長及老師整合相關資訊，供大家參考！



香港大學（港大）本科入學資訊會2026

日期：5月7至8日（星期四至五）

地點：香港大學校園

網站：https://admissions.hku.hk/events/jupas-information-sessions-2026

中文大學（中大）

暫時未有資料。

科技大學（科大）「開箱科大入學路」簡介會

第一場

日期：5月23日（星期六）

時間：上午10時至下午1時

地點：聖保祿學校

第二場

日期：6月6日（星期六）

時間：上午10時至下午1時

地點：拔萃女書院

網站：https://join.hkust.edu.hk/unboxhkust

理工大學（理大）聯招諮詢日2026

日期：5月9日（星期六）

地點：理工大學校園

網站：https://polyu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eMe4A9esGWathCC

日期：5月11日至13日（星期一至三）

地點：線上

網站：https://www.polyu.edu.hk/study/events/

城市大學（城大）聯招諮詢日2026

日期：5月16日（星期六）

時間：下午1時起

地點：城市大學校園

網站：https://www.cityu.edu.hk/admo/conday

浸會大學（浸大）聯招諮詢日2026

日期：5月15日（星期五）

時間：晚上6時至8時

地點：浸會大學校園

網站：https://admissions.hkbu.edu.hk/what-is-new/events/upcoming-events/HKBU-JUPAS-Consultation-Day-2026.html

嶺南大學（嶺大）本科入學諮詢日2026

日期：5月16日（星期五）

時間：下午1時至晚上4時

地點：嶺南大學「嶺大@西九」（西九文化區 M+大樓 13樓）

網站：https://www.ln.edu.hk/admissions/ug/event/jupas-festival

教育大學（教大）本科課程資訊日2026

日期：5月23日（星期六）

時間：下午1時至下午5時

地點：教育大學大埔校園

網站：https://iday.eduhk.hk/

都會大學（都大）聯招課程諮詢日2026

日期：5月16日（星期六）

時間：下午1時至下午5時30分

地點：賽馬會健康護理學院（常盛街1號）、賽馬會校園（忠孝街81號）、正校園（牧愛街30號）

網站：https://admissions.hkmu.edu.hk/tc/ug/consultation2026/