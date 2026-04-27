JUPAS選科2026｜專訪學友社升學專家　講解選科表排位策略、流程

JUPAS 2026的重要日子和時間表日前已經公布，學友社學生輔導顧問吳寶城接受「01教育」訪問，講解選科排位策略和流程。他指今年文憑試考生及聯招申請數字均有所上升，因此各科目收生分數或會進一步上升，建議考生預估競爭情況時，可根據去年的中位數或四分三數再加上5%。他又提到，同學可以留意會否有個別學科的收分計算比重，會符合自己成績較突出的科目，提高入學機會。



學友社學生輔導顧問吳寶城。（余俊亮攝）

問：JUPAS 2026的時間表已經公布，學生最需要留意哪些日期？

答：首先，同學們可以留意聯招官網的「重要日程」，在5月27日或之前，同學如有需要可以付費更改課程選擇，如需要提交不同資料如學生學習概覽（SLP），亦可於當天或之前遞交。7月15日DSE放榜後，同學們於7月16日至18日期間的指定時段內，可以根據成績修改課程選擇，完成後就可以等待8月5日的聯招放榜。如果同學們於DSE放榜後有申請覆卷，而且成績有所上升，就可於8月13日再次修改課程選擇，然後於8月20日收到新的聯招放榜結果。

問：學生們應該如何理解JUPAS的分派學位機制？是否分數高就一定入到心儀科目？

答：同學揀選學科後，只要符合所選科目的收生最低要求，即會獲列入各個所選科目的獨立隊伍之中，所以同學會同時身處多個隊伍之中。基於同學的分數及面試表現等因素，同學於隊伍中的排名會依照該些因素排列，系統會由最高分的同學開始派發學額。當同學於某個學科獲得學額，系統不會再向他分發其他學系的學額。

另外，同學需要留意，學科選擇的Banding會影響大學錄取同學的機會，例如部份院校需要同學將學科排在「Band A」或「Band B」才會錄取。

問：如何選擇升學的目標學系？JUPAS排位時有什麼因素應該考慮？

答：同學於選擇科學目標時，首先可以排除不感興趣的學科。其次是考慮成績，同學升上中六後，應該估算到自己成績，並參考校內考試、師兄姐的表現、學系的過往收生分數，例如某學科的收生分數一直介乎30多分，但估計自己只能考到20多分，就是獲得錄取的機會不大。第三，部份學科會要求學生曾於DSE修讀指定科目，如果同學沒有修讀該科，就不會獲得錄取，故不應考慮該學科。

如果同學有明顯志向，當然可以選擇相關學科，但同學如果不清楚自己的志向，亦可以根據自己的性格或特點，擴闊一點找出選科範圍。例如同學喜歡和人溝通、接觸或服務他人，可以考慮商科或社工；若同學傾向邏輯思維或計數，就可以選擇理科。同學列出多個學科選擇後，排序時可以假設獲得所有科目都錄取自己的理想成績，再對比自己較傾向選擇哪個科目，以找出自己的優先次序。

另外，同學亦要留意哪些學科需要面試。如果有學科需要放榜前面試，就應該將該些學科放在最前面。若學科無須面試，同學於放榜後再將該些學科放回較前名次即可。

如果同學喜歡與人溝通，其中一個可以考慮的選擇是商學院。（資料圖片）

問：如何估計及推算自己入讀個別科目的機會，調整JUPAS選科策略？

答：由於公社科已經推行兩年，新的收生分數可以提供更好的參考，了解去年推行公社科後對收生分數的影響，得知各個課程最後錄取了多少分的學生。

如果要評估入學機會，假設個別課程不論學額、收分計算方法、科目比重都沒有改變，只要同學的成績高於去年的收分中位數，獲錄取的機會已經相當高。因為收分中收數代表該年有超過一半學生低於該數字仍然能夠入學該課程，即使新一年的收生分數有波動，數字亦很難超過該水平。

至於要評估「博」入個別課程的機會率，就可以留意下四分三數（Lower Quartile），該數字代表該年有25%學生低於該數字仍然能夠入學該課程，假如同學的成績只是略低於該數字，仍然有機會獲得錄取，但如果成績與該數字相差太遠，同學就不應考慮。

問：學生於JUPAS選科時還有哪些數字需要留意？

答：學額是其中一項同學需要注意的數據，大學一年級收生人數包括聯招（JUPAS）和非聯招方式（Non-JUPAS）。同學需要留意不同學科有多少個聯招收生學額，以港大醫科為例，收生名額接近300個，但只有約半學生經聯招入學。

部份學科收生人數較少，可能只有十多人，一旦該年有較多成績較好的學生選擇入讀，收生分數將大大提升，加上每年的實際競爭情況難以估計，同學應避免揀選太多收生人數該少的學科。相比之下，一些學科收生人數高較幾百人的學科，收生分數變化相對較少，同學亦可留意。

另外，部份院校採取「雙軌制」，循學院和學科兩個途徑收生。以中大社會科學院為例，同學可以同時選擇入讀中大社會科學及個別中大社會科學院的學系，增加入學機會。

以中文大學的社會科學院為例，同學可以同時選擇入讀中大社會科學及個別中大社會科學院的學系，增加入學機會。（資料圖片 ）

問：學生如何決定採取較進取或保守的方法填寫JUPAS選科表？

答：學生決定採取進取或保守策略填寫 JUPAS 選科表，需綜合競爭環境、分數評估與選科策略。競爭環境取決於兩大因素，其一是考生人數，今年共超過58,500人報考，較去年增加近5%，報聯招人數亦有所上升，學生需留意競爭情況。參考去年考生及報聯招人數上升一成下，有個別學科收生分數較前一年上升10%，可見兩者或有關連性，建議考生預估競爭情況時，可根據去年的中位數或四分三數再加上5%，以尋找保守及博得過的分數。

另外，今年自修生人數上升，逾1.2萬人報考，這會導致聯招派位的不確定性增加。由於他們去年或許取得不錯成績，只是有一至兩科未如理想，重考時可合併兩年成績，再次報讀心儀學科，而這些分數不會顯示在考評局的報告中，日校考生無法得知亦難以估算。

分數評估方面，需善用院校提供的計分工具準確計分，避免偏差。要注意的是，如果學生的分數只是剛好達到院校提供的預計分數（Expect Score ）時，只代表「有機會入學」，高出1至2分會較為穩妥。另外，學生亦可參考課程於去年的收生數字，若學生分數達到課程去年收生分數的中位數，且課程提供的學額較多，已屬穩陣選擇。如果與下四分位數差距1至2分，則視為進取選項。

選科策略遵循「搏前穩後」原則，尤其重視 Band A。課程擺位應該按照錄取難度，由高至低放在 A1 至 A3 ，較進取的學生可在 A1、A2 擺放心儀但錄取機會較低的課程，將大機會獲錄取的課程放在 A3 以作保底，較保守的學生則應在 A2、A3 都擺放大機會獲錄取的課程。考慮到今年考生人數上升，競爭較大，建議學生在 A3 填寫大機會獲錄取的課程，並結合放榜後的成績統計數據靈活調整策略。

此外，學生需基於對課程的認知（內容、學分、就業方向等）及個人興趣規劃選科，若極度熱愛某課程，即使穩入亦可放在 A1，不需因為分數足夠但放棄入讀其他競爭更激烈的課程而感到不值。

問：除了JUPAS報名之外，學生還可以留意哪些入學計劃？

答：現時學生有多元入學機會，不再單一考慮公開試成績，同學可經校長推薦（PNS）、學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）或學生運動員計劃入學，但亦要視乎學生資歷，每個人都有不同天份，同學要選擇最適合自己的入學方式。要注意的是，同學只能選擇其中一項計劃入學。

選擇提名人方面，如果是學生運動員計劃，提名人需要是體院或運動團體。另外，同學即使獲得校長推薦，最低要考取該學科最低入學要求，直接取錄就不在此限。

問：不少開辦副學士（Asso）或高級文憑（HD）的大專院校於放榜之前已經開始收生程序，學生應否報名相關課程，以作準備？

答：同學如果擔心自己未能以聯招升學，或是未能達到最低收生要求，亦可考慮聯招以外的升學途徑，例如自資學位或副學位等。同學預先報名課程後，有可能獲得有條件取錄（Conditional Offer），放榜當日心情亦會較為輕鬆。

問：如果JUPAS報名時發現心儀科目屬新課程，沒有過去收生數字，學生應該如何處理？

答：今年聯招有部份學科更改名字，但課程內容大同小異，過去的分數仍然可以參考。如果是新學科，有興趣的同學仍然可以一試，雖然收生分數未知，但如果比想像中低，同學可能會因沒有揀選而感到後悔。不過，同學揀選新學科前須要盡量搜集資料，例如課程內容及未來出路等，幫助做出正確決定。

JUPAS選科常見問題