JUPAS點排好? 技巧及注意事項一覽

2024 DSE JUPAS 首輪排選已於10月5 日上午9時開始。青協DSE升學服務一文介紹JUPAS排位機制、排選JUPAS注意事項、溫馨提示及各大院校Info day，希望幫助同學於首輪順利選到心儀課程！



最基本的JUPAS 排位考慮原則

各院校每年都會公佈去年各課程的收生成績，通常以「上四分位數」（Upper Quartile）、 「中位數」（Median）及「下四分位」（Lower Quartile） 來呈現，亦有一些院校的科目以收生成績的「平均值」（Mean）表示，讓同學可以將自己的預期文憑試分數與去年的收生成績比較。

過往2023年JUPAS 正式遴選的統計數字顯示，有超過95%的學位及高級文憑課程在Band A 及Band B組別派出，當中Band A派出課程佔89.7%，顯示大部分正式遴選的取錄資格集中於Band A，因此有效運用Band A排選課程更為有利。

根據JUPAS 遴選機制，同學在Band A（即A1、A2、A3）的所有選項會同時進行遴選。若A1、A2、A3均獲得取錄資格，JUPAS會按同學排位的先後次序派結果，如A1未成功，則不會影響同學A2及A3取錄的機會。 以下是一些排位建議，同學可因應個別情況作參考。

根據JUPAS 遴選機制，同學在Band A（即A1、A2、A3）的所有選項會同時進行遴選。圖為參與JUPAS的大學之一，香港大學。（資料圖片）

Band A：A1 宜進取

A1為可以積極進攻的選項，宜排較大興趣及有優先面試的課程即使分數在「下四分位」（LQ）或略低0.5-1分亦可考慮。

選擇有面試的課程時，部分課程會安排面試予有排課程在Band A 的同學，因此首階段同學可以將感興趣又有優先面試的課程排於Band A以爭取面試機會。假若面試表現未如理想，同學亦可於改選JUPAS階段將該課程改至其他組別。

Band A：A2 宜中庸

與A1相比，A2的選擇需較為踏實。

同學可以將頗感興趣、有信心；而分數比「上四分位」（UQ）高或接近中位數（Median）的課程於A2，讓自己承受較低的風險，以達穩中求勝。

Band A：A3宜保守

A3為防守的選項，因為A3很有可能是決定同學能否獲得JUPAS取錄資格的最後一環，所以需要相當謹慎及保守。

若果同學的成績達到某課程的上四分位數，（UQ），甚至或更高，而對該課程亦有興趣，則可排在A3。

同學亦可留意課程收生人數多少，較多學額亦會較易取錄。

Band B

雖然過往JUPAS 正式遴選在Band B派的學位較Band A 少，根據2023聯招統計，有927 （5.74%）名學生成功派獲Band B學位，可見排選的重要性。

Band B 以穩健為主，同學可排有興趣課程，B4-B6排選參考分數選順序如: 分數在「下四分位」（LQ）以上、分數在「中位數」（Median）、或分數在「中位數」（Median）以上。亦須留意心儀課程是否不收排在Band B的同學，以免浪費機會。

A1為可以積極進攻的選項，宜排較大興趣及有優先面試的課程即使分數在「下四分位」（LQ）或略低0.5-1分亦可考慮。圖為參與JUPAS的大學之一，中文大學。（夏嘉朗攝／資料圖片）

其他考慮事項

1. 計分方法

同學可以參考各課程過往收生成績，並了解計分方式，不同課程有不同的計算比重，如：以2023年為例，港大 5**=8.5，有些院校課程數學／中文／英文成績以1.5倍計算。而2024年開始公民與社會發展科只計達標，不會計算在入學分數內，因此部分院校亦列出同學修讀的兩科選修科必須要有Level 3才達入學最低條件。

2. 課程收生要求

有課程會要求同學必須修特定選修科，如：化學科並取得3級或以上成績，有些課程列明會考慮將課程放在Band A的入學申請，同學須留意各課程要求以免錯過選擇機會。

3. 學額

學額的多少亦會影響課程取錄同學的機會，課程學額愈多，同學需要承擔風險則相對愈低，反之亦然，故JUPAS排選時亦要將學額少課程排在較保守的位置。

4. 其他收生要求

院校除著重學生DSE考試成績外，亦看重同學面試表現（如有）、JUPAS排選課程組別（Band A）、學校校長推薦、學生學習概覽（SLP）中其他學習經歷或其他比賽經歷（OEA／OLE）等等，希望同學可以有全面準備。

5. 面試或測驗安排

院校會按課程需要，邀請報讀同學出席面試或測驗，部分課程會列明僅邀請將課程放在Band A的同學參加。

JUPAS或院校會有機會以：郵寄信件、電話、SMS、私人電郵、「大學聯招辦法」帳戶內的訊息匣、或院校的網站通知同學面試安排。同學應確保持其通訊資料如：電郵、電話號碼及郵寄地址等為最新及正確無誤，避免可能錯失收取院校的重要訊息及信件。

溫馨提示

1. 認清個人特質、興趣、能力

同學參考他人的期望或意見時，考慮選擇合乎個人興趣、自己性格特質及能力的課程亦甚為重要，選擇乎合個人能力及興趣的課程，會令同學有更大信心及動力完成4年的大專課程。

2. 與老師／家長／社工傾談

面對公開考試及選課程的迷惘、壓力、疑問時，同學可以與老師／家長／社工／師兄姐／青協DSE升學服務傾談面對的困難／狀況，又或索取相關升學資訊以便有更好規劃前路。

3. 大學聯招辦（JUPAS）改選

即使首輪選排未有很明確的結果，DSE成績放榜後同學亦可登入JUPAS修改課程排位以爭取入讀心儀課程機會。改選日期2024年7月18日至7月20日，同學可於2024年6月26日（上午9時）起登入「大學聯招辦法」帳戶查閱修改課程選擇的個人時段。

4. 參加院校資訊日Info day

每年院校都會舉辦本科入學資訊日（Info day）供同學及家長參加，同學可以藉此機會去相關的院校Info day了解更多心儀課程詳情、認識各校園設施、了解大學／大專院校生活。部分院校Info day活動需同學事先於校網內登記 （詳情留意各院校Info day網站）。

以下為將舉行的各大學及大專院校資訊日Info Day 時間：

10月14日（六）：教育大學、科技大學

10月21日（六）：中文大學、理工大學

10月28日（六）：香港大學

11月3至4日（五、六）：職業訓練局—香港高等教育科技學院

11月4日（六）：嶺南大學

11月11日（六）：都會大學、東華學院

11月17至18日（五、六）：明愛專上學院

11月18日（六）：珠海大學、樹仁大學、恒生大學、伍倫貢學院



每年院校都會舉辦本科入學資訊日（Info day）供同學及家長參加，同學可以藉此機會去相關的院校Info day了解更多心儀課程詳情及認識各校園設施等。圖為參與JUPAS的大學之一，科技大學。（資料圖片）

香港青年協會「DSE 27771112」將持續透過熱線及網上輔導服務，提供前路規劃，輔導支援，應試準備及升學資訊。

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