DSE 2023｜港首個元宇宙放榜減壓基地　一站式遊戲輔導及社交互動

本地初創企業「INDEX GAME」今年將以嶄新形式推出全港首個元宇宙DSE放榜減壓基地「DSEasy『鬆』」，一站式提供線上遊戲、情緒及升學專業支援，以及聊天平台，榮獲冠軍的考生更可獲得雙人日本來回機票，價值1萬元。



榮獲DSEasy「鬆」冠軍的考生更可獲得雙人日本來回機票，價值1萬元。（INDEX GAME提供）

是次活動為全港首個結合「The Sandbox」元宇宙及線下實體互動的放榜月打氣活動，務求透過虛擬和現實世界全面照顧考生的需求，團隊得到不少學校、教育機構、社福機構及商界的支持，讓考生除了可通過元宇宙競技遊戲舒解壓力及有機會得到豐富獎品之外，還可通過由學友社及明愛連線Teen地支援的Discord聊天頻道《低．壓．「嘈」》 ，讓DSE考生可以一邊輕鬆討論遊戲攻略，一邊認識同路人，互相支持。

頻道內更有社工、心理醫生及升學顧問等專業人士解答學生疑慮，為學生提供全面的情緒、升學就業輔導及減壓方法。

Discord聊天頻道《低．壓．「嘈」》 專業社工駐場：6月26日至8月11日

學友社：星期一至五，14:00至18:00

明愛連線Teen 地：星期四至六，18:00至22:00

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另外，團隊會安排創新又具互動性的研討會「『解』壓 AMA（Ask Me Anything）」，透過不同嘉賓分享自己經歷，鼓勵考生隨意發問，透過嘉賓與考生的互動，激發大家的想像力，共同創造一個充滿正能量及啟發性的環，藉此為DSE考生打氣。

第一集：放榜前：「解」壓師 （尋找壓力根源）

日期：7月17日晚上9:30

嘉賓： 專業社工（升學輔導）＋ DSE學生

第二集：放榜後：我不是分數，分數不是我

日期：7月21日晚上9:30

嘉賓： 專業社工（升學輔導）＋ 金像獎提名編劇

第三集：JUPAS後：未來還未來 -

日期：8月10日晚上9:30

嘉賓： 專業社工（升學輔導）＋ 不同職業人士

元宇宙是新網絡時代的重要元素，團隊將打氣基地設於元宇宙，除了希望以新科技吸引年輕人的關注，打造一個緊貼潮流、全面和嶄新的減壓基地之外，更可藉此機會希望年輕人認識元宇宙領域，成功出線獲聯賽資格的DSE學生，將有機會爭奪總值超過10萬元的豐富獎品，比賽分為預賽遊戲、準決賽，以及決賽，歡迎考生報名參加。

獎品如下︰

冠軍一名 : 雙人日本來回機票 （價值1萬元）、大家樂焗飯禮卷（共50張價值2,500元）、Foodpanda-Panda Pro一年免費優惠卷（價值780元）、TC Sportswear 度身訂製上衣乙件（價值500元）

亞軍一名︰Felton電競用品、大家樂焗飯禮卷、TC Sportswear度身訂製上衣（獎品總值6,000元）

季軍一名：Felton電競用品、大家樂焗飯禮卷、TC Sportswear度身訂製上衣（獎品總值4,000元）

優異獎（5名）：大家樂焗飯禮卷、TC Sportswear度身訂製上衣（獎品總值800元）

每位成功獲得參賽資格的學生均可獲得價值$200的禮物包一份。