DSE 2023｜青協：44%受訪考生擔心前路　憂「搶人才」加劇競爭

中學文憑試DSE下周三（19日）放榜，青協今（13日）公布升學規劃調查結果，發現約4成考生指面對各行業「搶人才」現象，「認為競爭力更大」。此外，放榜壓力達7至10分的最高水平，比例自2020年後持續放緩。青協表示，香港作為國際大都市，考生考慮各行業「搶人才」政策，吸引世界各地海外人才到港發展，憂慮競爭力增加。



7月13日，青協公布升學規劃調查結果。（容嘉儀攝）

四成人擔心搶人才加劇競爭 三成三人指能拓闊就業出路

青協於今年6月23日至7月7日，以網上問卷成功訪問559名應屆文憑試考生。調查結果顯示，逾四成考生（40.6%）面對各行各業「搶人才」現象，「認為競爭力更大」；而有3成（33.3%）考生表示「能拓闊自己的就業出路」；兩成半考生則表示「發展多元才能」。

青協「DSE 27771112」負責人許士嘉玲指，有求助人憂慮自己缺乏國際視野，希望透過高學歷提升個人競爭力。調查結果顯示，59.9%考生以大學學位為升學目標，完成碩士學位（16.1%）；博士學位（7.3%）較去年略多。

疫下減職涯體驗 六成考生未有清晰方向

近六成考生（58.9%）對自己的前路及目標沒有想法，有逾四成（44%）考生指「疫情令職涯相關的體驗活動減少（ 如考察、職業工作坊）」。應屆文憑試考生Ken指疫情下，較少機會可以到大學聽講座，「網絡上嘅資料比較混亂。」另一位應屆文憑試考生Melody則表示疫情下，大學資訊日改為網上進行，「連親身到校園嘅機會都冇，對校園認識又少咗。」

新興行業崛起兼多元科目 考生感花多眼亂

青協指，近年不少新興行業崛起，各院校課程日趨多元化，近半成（46.7%）考生表示「不了解近興行業及學科」，有逾四成（44.4%）考生對自己前路感擔心及迷惘。青協「DSE 27771112」負責人劉強懋指，調查反映新興行業崛起兼課程日趨多元，不少考生感花多眼亂，對前景感到徬徨及欠缺清晰方向。