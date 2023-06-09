DSE2023｜Band3生寧棄大學取錄　讀副學士後如願獲5大學學系招手

中學文憑試（DSE）將於下月放榜，可能是考生人生階段的轉捩點，目前正就讀香港大學附屬學院副學士課程（HKU SPACE CC）的伍慧芝，曾經為一張成績單而糾結。當年她放榜後因為未能如願獲三大取錄，毅然隻身赴南京的大學讀書，幾經波折，她選擇回港就讀副學士銜接大學，現已獲本港5間大學學系有條件取錄（conditional offer），包括自己心儀的香港大學社會科學系。



同一個目標，可以有不同道路抵達終點，對於慧芝而言，儘管考入大學之路蜿蜒曲折，但她並不覺得自己浪費了時間，反之認為失敗令她走少一點路：「唔好嘥太多專注力放喺呢一個階段嘅失敗，其實越早失敗，反而對未來係會更加快去搵到自己嘅目標，反而可以行少啲彎。」



慧芝數年前從Band 3中學畢業，成績一直名列前茅，文憑試最佳五科考獲20分，成為她所屬學校唯一一個考獲大學入學資格的學生，當時她雖然獲浸會大學取錄，但始終不是心儀的三大，最終決定給予自己另一個挑戰——赴南京東南大學修讀工程學系。

曾經以為對工程學科有興趣

「當時校長都覺得好失望，點解唔揀香港的大學嘅Offer，要去內地，因為好難得先出咗一個（準大學生）。」慧芝興趣廣泛，中學修讀視覺藝術及物理，畢業後希望赴內地修讀工程，皆因認為工程學可以與自己過往所學知識結合，加上對中國研究有興趣，希望可以親身體驗內地文化。不過，這一個選擇令她感到挫折：「因為我呢個人好鍾意嘗試，我乜都感興趣，亦都冇乜失敗嘅經驗，咁不如我就試吓工程學，結果一試就出問題，原來好唔適合呢一科」。

正正因為嘗試過，她才意識自己更加適合文科，在南京讀了一年課程，就決定回港就讀香港大學附屬學院的副學士課程，重新開始探索自己喜歡的科目。

赴南京攻讀一年 毅然返港讀副學士

她於過去兩年，曾經鑽研心理學及教育，認為自己喜歡與人接觸，並且嚮往探索世界，最終確定自己的志向，希望服務社會及到國際舞台做有意義工作，目前主修政府及國際研究。她首三個學期的成績平均績點（GPA）均達4，目前已獲本港5間大學學系有條件取錄（conditional offer），包括她夢寐以求入讀的香港大學社會科學系。

伍慧芝（Elise）目前就讀香港大學附屬學院副學士課程，現已獲本港6間大學有條件取錄（conditional offer）。（夏家朗攝）

慧芝坦言，考入大學的過程甚具壓力，家人亦曾抱怨，如當年中學畢業直接入讀浸會大學，如今23歲的她應該畢業，但她認為自己不曾走錯路，最終能如願考入心儀大學，家人亦替她高興：「明明之前大家都覺得我入到大學，點解我最尾兜兜轉轉，大學都冇，要讀ASSO（副學士）。其實我兜兜轉轉都冇行錯，反而我攞到更加多更加好嘅offer（取錄），畀我當時DSE成績攞到嘅更加好。」

寄語DSE考生勿專注某階段的失敗

慧芝說，倘當年直接升上大學，則會失去嘗試不同學科的機會。儘管崎嶇，她亦認為值得：「我嘅思想係覺得唔可以嘥時間，當時喺南京讀工程，勉勉強強繼續讀落去，我反而覺得係會嘥咗四年時間，我反而係呢一個不斷嘗試嘅過程，發現到自己嘅興趣、自己適合嘅方向，我反而擺更多嘅時間，focus（集中）喺自己適合嘅方向。」她寄語今屆文憑試考生勿專注於某一個階段的失敗。

無論DSE（文憑試），或者ASSO（副學士），大學其實都係一個人生一個階段，最重要就係呢啲過程中搵到自己嘅興趣、搵到自己嘅目標，唔好嘥太多專注力，放喺呢一個階段嘅失敗，其實越早失敗，反而對未來係會更加快去搵到自己嘅目標，反而可以行少啲彎。 香港大學附屬學院社會科學副學士二年級學生伍慧芝

伍慧芝（左）及羅梓淇（右）均透過香港大學附屬學院副學士課程銜接本地資助大學。（夏家朗攝）

讀副學士後發掘其他興趣

另一位同學羅梓淇（Abby）有著相似的經歷。Band 1出身的梓淇成績不算突出，放榜之後最佳五科的成績只有16分，雖然獲自資大學取錄，但不是其心儀學科，故決定就讀港大附屬學院文學副學士（語言及人文學科）作為銜接。她從中發掘了對流行文化研究的興趣，包括音樂及電影賞析，並學習引用文獻的技巧，為入讀大學撰寫論文打好基礎，「以前可能中學就會注重背書多啲，反而去到ASSO（副學士）或者入大學，咁佢哋讀書模式，文科就會比較着重寫文，我都係用比較長啲嘅時間，寫到我好滿意嘅時候我先至交，咁樣嘅話我嘅成績都會跟住提升。」

梓淇坦言，過去在中學的摯友都升讀她的理想大學— 中文大學，她將此視為前進動力和目標，在副學士進修的路上發奮圖強。她與同儕抱著破釜沉舟的心態，在過去的學期中亦格外努力，最終得以實現目標，目前正就讀中文大學文化研究課程三年級。

羅梓淇（Abby）中學畢業之後就讀香港大學附屬學院副學士課程，成功銜接就讀中文大學文化研究課程三年級。（夏家朗攝）

大家考試考得唔好，唔好介意讀ASSO（副學士），唔好覺得讀ASSO喺一件好差嘅事，我覺得讀ASSO都係一種人生經歷，學術上唔會同大學有好大嘅分別，ASSO都可以玩到大學活動，同埋識到好firm（感情深厚）嘅朋友。 香港中文大學文化研究課程三年級學生羅梓淇

梓淇認為，就讀副學士或高級文憑課程從來都不是一件很差的事情，反而亦是人生經歷的一種。她從中找到一群志同道合的朋友，因為有著共同升學目標，更會一起奮鬥，在刻苦的學習及豐富的生涯之中，找到平衡。