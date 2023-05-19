DSE｜設計與應用科技科卷二試題疑出錯　考生憂失分老師批無把關

文憑試設計與應用科技科上周二(9日)完結，《香港01》接獲考生投訴，卷二有兩條合共佔21分的選答題分題疑出錯。有不願具名的教授該科的老師分析，其中一條涉答題簿提供的點線有誤，令考生不能按題目指示，以一點透視圖原則繪畫；另一條則錯用屈摺線，有礙考生繪畫展開圖。有老師批評屬「低級錯誤」，質疑考評局擬題機制把關不力，期望當局能適當調整分數，減低對考生的影響。



考評局回應，承認其中一條分題，所提供的繪圖印刷效果「有極輕微的偏差」，但稱「不會影響考生作答」，已指示閱卷員評分時留意，確保有效評核考生繪圖能力；考評局亦強調，另一條的試題「正確無誤」。



試卷一點透視圖出錯 學者稱若應考：我會亂咁畫

文憑試設計與應用科技科今屆有約570人應考，該科設有兩份試卷，卷二全卷總分是50分，比重是40%。該卷設有五個單元，考生只須選答一個單元。涉事是單元戊第14條a(i)和(b)，兩條分題共21分，佔該卷約一半分數。

第14題a(i) 要求考生利用答題卷上的消失點、提供的點線，去繪畫盒子的一點透視圖。《香港01》找到兩位任教該科的老師，以及理大設計學院助理教授梁清河分析，三人均質疑該分題出錯，不能利用題目點線畫出一點透視圖。

有兩位不願具名的老師直指卷上的點線疑「擺歪」，有延伸的線未能垂直平行，產生多於一個消失點，甚至有三個消失點，違反一點透視圖原則。梁清河則指，「正常一點透視圖，係由個2D畫面，拉向消失點。依家個盒一打開，離開2D畫面，會古怪」，直言若自己應考作答，「我會亂咁畫，我唯有作囉。」

文憑試設計與應用科技科今屆有約570人應考。（資料圖片）

考生：畫嚟畫去都係歪 驚冇晒分

有作答這題的考生陳同學（化名）向《香港01》投訴，指應考時感到十分困惑，「做果時係用老師教嘅一點透視圖方法畫，但係畫到好奇怪，畫嚟畫去都係歪歪地。」他坦言，花了一些時間思考，但礙於時間緊迫，只能將錯就錯繪圖，「畫完覺得好似有啲唔啱，我驚可能冇晒分。」他指，本身對應考該科有信心，成績評級「坐4望5」，現時只盼保住第四級。

老師：展示圖屈摺線屬不必要 擾亂考生浪費時間

另一條涉事題為佔12分的第14題(b)，該題要求考生完成有蓋盒子的表面展開圖，即盒子攤平後的圖形。兩位老師分析，圖中的屈摺線（見圖）屬不必要，按照格仔紙呈現的展開圖，正方形與八邊形的闊度相同，即有五個方格，反映這個面向的盒子是平面，毋須屈摺線。

綜合兩位老師分析，部分能力較高考生，或會被打亂思考，猶豫應否按考卷提示繪畫屈摺線，但理論上毋須存在，「考生係限時下畫，係有壓力嘅，會白白浪費時間」；但部分考生或未必留意到「出錯」，「畀提示牽住走，照畫條屈摺線」。

理大設計學院助理教授梁清河認為，第二條分題的屈摺線是多餘，但相信不影響考生完成繪畫展示圖。（理大圖片）

梁清河同意屈摺線多餘，但只要不視為加分或減分準則，則「無傷大雅」，「畫唔畫屈摺線都無所謂，都會畫到展示圖。」受訪老師則認為，評卷準則尚未擬定，難估計實際分數影響，「唔計屈摺線嘅分都得」，不過，參考過往試卷題目，展開圖的屈摺線是計分位。

受訪老師批評，兩條題目屬「低級錯誤」，質疑考評局擬題機制把關不力，期望當局能適當調整分數，以減低對考生的影響。陳同學則認為，題目出錯「幾過分」，「我以為係有好多專家或者老師有份出，如果係咁應該冇可能會錯架喎……對佢地冇晒信心啦。」

考評局承認，其中一條分題的繪圖印刷效果「有極輕微的偏差」，但不影響考生作答。（資料圖片）

考評局：印刷效果「有極輕微的偏差」 已指示閱卷員留意

考評局回覆查詢指，經諮詢該科的試卷主席及學科專家意見後，承認第14(a)(i)題所提供的繪圖其印刷效果「有極輕微的偏差」，但不會影響考生作答。

局方指，試卷主席考慮學科專家意見後，已於閱卷員會議上指示閱卷員評分時留意有關情況，確保評分準則有效評核考生的繪圖能力。



至於第14(b)題的屈摺線，考評局則指是「正確無誤」，考生能根據題目所提供的資料完成繪圖。考評局亦指，沒有接到考生或教師就該題投訴或查詢。由於閱卷工作持續，目前沒有考生選答數目等相關數據。