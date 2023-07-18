DSE放榜2023｜逾1.7萬人考獲升大學最低門檻　約1.3人爭一個學位

【DSE/放榜 狀元/文憑試/JUPAS】DSE中學文憑試2023周三（19日）放榜，考試及評核局今（18日）公布整體考生表現狀況，今年約4.87萬名考生參加DSE，包括42,391名學校考生及6,371名自修生，他們來自400多間日校。當中有17,450名考生於4個核心科和1個選修科，考獲「33222」的入讀大學的最低門檻。以1.3萬個聯招資助學額計算，即每約1.3人爭一個位。



▼7月18日 考評局公布DSE中學文憑試2023成績及詳情▼



+ 1

逾2.8萬日校考生符合報讀副學士或應徵公務員職基本要求

香港考試及評核局秘書長魏向東表示，今年DSE約4.87萬名考生，包括42,391名學校考生及6,371名自修生，來自400多間日校，其中共28,692名日校考生在中英文等5科取得「22222」，符合報讀本地副學士課程或應徵有關公務員職位的基本要求，佔日校學生71.9%，比去年上升0.6%。

42.4%考生考獲升大學最低門檻 與去年相若

至於17,450名考生於4個核心科和1個選修科，考獲「33222」的入讀大學的最低門檻，以1.3萬個聯招資助學額計算，即每約1.3人爭一個位。魏向東表示，17,450名考生佔整體日校考生約42.4%，比例與去年相若。

魏向東：別讓考試成績定義你的人生

今屆文憑試後，至少有約3萬考生無緣入八大，魏向東在記者會稱，文憑試是人生重要里程，但考生應將目光放遠一點：「別讓考試成績定義你的人生......只要積極把握不同機遇，定能找到適合自己的出路。」

2022年DSE狀元放榜情況▼▼▼

