DSE｜巴裔副學士女生獲理大有條件取錄　遇好鄰居得以學好中文

DSE中學文憑試明日（19日）放放榜。學習中文一直是香港少數族裔的一大障礙，每年只有約100名少數族裔參加文憑試中文科考試，其餘則參加「其他中國語文試」作為替代。出生於巴基斯坦的澳莎，從小與鄰居用粵語交流，故提升不少中文聽說能力，亦憑努力在「其他中國語文試」考取高分，在修讀兩年副學士課程再獲香港理工大學有條件取錄讀社工學士課程。



然而有團體發表調查指，「其他中國語文試」成績轉換機制在各大學欠一致性，甚至沒有相關機制，令少數族裔考生申請高等教育處於不利地位。



自小與鄰居粵語交流提升聽說能力

出生於巴基斯坦的澳莎，3歲移居香港，從小立志要成為一名社工，希望幫助在港的少數族裔。學習中文是大多少數族裔面對的難關，幸運的是，澳莎有一位香港鄰居待她親切如女兒般，經常用粵語跟她聊天，故大為鍛鍊其中文聽說能力。

澳莎在英國普通教育文憑考試(GCE)及普通中學教育文憑考試(GCSE)的中文科均取得最高成績，希望報讀香港大學的社工課程但未獲錄取，故選擇修讀香港伍倫貢學院的社會科學及社會工作課程，目前已完成學業，並獲香港理工大學的有條件取錄，將修讀社會工作（榮譽）學士課程。

教學語言用中文「貨不對辦」 坐3小時不知發生甚麼事

不過她坦言修讀副學士課程期間，中文仍然是學習的一大障礙。例如學校網站雖然註明教學語言為英語，但在面試才會告知教學語言為中文，她指其中一個課程特別困難：「我記得佢開住個PowerPoint（報告）全部中文字，跟住個老師自己用中文解釋香港嘅policy（政策）同埋welfare（福利），我上堂個三個鐘呢，我係到都係，發生緊咩事發生緊咩事，唔知道唔知道…….」

澳莎指有老師為顧及她的需要，堅持用英語教學，但同學們都對此不滿埋怨，「點解因為佢搞到我哋成班人都唔明？」澳莎亦指，修讀副學士課程期間的兩次的實習中，需使用中文處理各項文件，亦需要到社區用粵語跟當區街坊交流，每遇到一些較複雜的概念詞彙也束手無策。澳莎表示曾非常擔心實習成績因為中文能力不足而受影響。

澳莎指有老師為顧及她的需要，堅持用英語教學，但同學們都對此不滿埋怨。（洪芷菁攝）

融樂會：每年僅100名少數族裔考DSE中文

香港融樂會指，今年DSE考生逾5萬人，其中有約2,000名少數族裔學生，然而每年只有約100名少數族裔參加文憑試中文科成績，其餘都參加「其他中國語文試」而替代文憑試中文科成績。如達到最低成績便符合大學要求，例如GCE（A級）E級；GCE（AS級）E級；GCSE（C級/4級）和IGCSE(C級別/4級）。

八大轉換「其他中國語文試」分數差異大

融樂會在今年6月至7月進行調查，發現在香港8所資助大學中，轉換 「其他中國語文試 」成績為文憑試分數的一致性是不足的。其中只有城大，浸大和技大有明確的轉換表，例如在城大「其他中國語文試 」成績被認為相當於文憑試3至5級，浸大及香港科大則視為相當於文憑試3級 。

其他大學沒有明確列出標準或者是採用按個别情況處理的方法考慮「其他中國語文試 」成績 。機構指，按個別情況處理的方法是武斷的，因為申請人不知道「其他中國語文試」成績如何轉換或計算。

調查指，大學入學信息透明度不足，例如港大和嶺南大學都不願透露如何將 「其他中國語文試 」成績轉換到文憑試成績。在14 個提供副學士課程的院校中，有11個沒有透露如何轉換成績 。該會總幹事謝永齡指，擁有「其他中國語文試」成績的少數族裔學生可能無法估算自己的文憑試成績，嚴重影響他們選擇「正確」課程的機會。

文憑、副學士課程可及性不足

調查亦指，對少數族裔學生而言，不論文憑課程或副學士課程的可及性都有不足。例如2023年，71個文憑課程中只有26個（37%），342個副學士課程中有198個（58%）被認為對少數族裔學生是可及的。判斷為可及的標準須符合五項條件：接受「其他中國語文試」資格、以英語進行入學面試、課程的教學語言為英語、實習環境在英語環境中進行以及沒有必修中文課程。

融樂會建議，大學及大專應將「其他中國語文試」轉換標準化，錄取信息包括面試安排、「其他中國語文試」轉換標準要透明公開，並遵守授課語言政策，如正式授課語言為英語，不應受教師自行決定或多數學生組成或需求影響而改變。