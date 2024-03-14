DSE 2024｜學友社專家分享最後衝刺溫書策略　須找出弱項對症下藥

DSE 2024距離筆試開考只剩下約一個月時間，相信考生們都在努力作最後衝刺。「01教育」請到學友社學生輔導顧問吳寶城分享直至開考前的溫書策略。以四科主科為例，考生較需留意中文科及公民科，前者縮減至只有兩份分卷，後者則與以往的通識科不同，評級上則只需達標即可。他又提到考生溫書時要找出自己的弱項所在，到底考試技巧還是對個別課程不熟悉，然後對症下藥。



學友社學生輔導顧問吳寶城。（余俊亮攝）

中文科分卷四變二 公民科只需達標

吳寶城表示今屆文憑試的4個主科之中，改動較大的屬中文科及以取代通識科的公民科。他指中文科分卷由4份減至2份，取消了卷三（聆聽及綜合能力考核）和卷四（說話能力），卷二（寫作能力）亦調整成長短文各一篇，考生需要熟悉調整後的考試要求。

另外，公民科與通識科不同，考生只需於公民科取得達標成績即可升學，要求較低，他建議考生向教師了解具體的達標水平，然後相應分配溫書時間至不同科目。

他又提到，由於英文科及數學科的改動不大，考生較易根據歷屆試題評估自己的水平，然後從錯處找出弱項改進。

時間有限須對症下藥 分配時間平衡知識、身體及壓力

他坦言距離筆試開考只剩約一個月時間不多，考生必須對症下藥，例如應考學校模擬試時發現自己未能及時完成所有題目，就應該從考試技巧入手，改善作答時的時間管理；如果發現自己對個別課題未夠熟悉，則應該重點溫習該課題。

進入最後階段，吳寶城強調考生要有清晰目標，包括預期於不同科目取得的分數，以至是哪些課題需要加強溫習或放棄，有助減輕壓力。另外，溫習方法應該以做題目為核心，找出自己做得好及遺漏的地方，而非從頭到尾重溫課本。考生亦可考慮回校練習試題，完成後由老師評分，以免自我評分出現盲點，於實際考試中與分數失之交臂。

不少考生都會把握時間埋頭苦幹、日以繼夜溫習。吳寶城提醒考生，應該平衡知識、身體狀況、壓力調適，確保考試當日可以有最好發揮。時間分配方面，可以每日溫書4至5節，每節為2小時，中間預留時間食飯及休息，避免溫書時間太長「愈溫愈唔入腦」。考生如果習慣於深夜溫習，便應該逐漸調整生活時鐘配合正式考試時間。