內地升學｜138所內地高校招收DSE考生　3月1日起接受網上報名

138所內地高等院校，包括清華大學、北京大學、復旦大學等，將依據香港中學文憑考試（DSE）成績錄取應屆考生，相關計劃將於3月1日（本周五）開始接受網上報名，申請人填寫申請表及提交資料後，其後要查閱報名資格審核結果，按系統指示繳交費用、完成報名確認程序。申請人在完成這些程序後，將獲發考生編號。



138所內地高等院校將在DSE成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄（即剩餘名額遴選）。有關錄取安排及入學通知的詳情，將於稍後公布。



132所內地高等院校將依據香港中學文憑考試成績，擇優錄取參加2023年文憑試的香港學生，免卻同學參與內地聯招試的需要。（資料圖片）

據國家教育部公布2024/25學年文憑試收生計劃的具體安排，138所內地高等院校，包括清華大學、北京大學、復旦大學等，將依據DSE成績錄取參加應屆香港考生，不需要參與內地聯招試。

據名單所示，有6間院校屬新增，包括浙江工業大學、紹興文理學院、香港科技大學（廣州）、華南農業大學、西南交通大學、西北工業大學。

國家教育部已委託國家普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生辦公室，負責網上報名及審核，並委託中國教育交流（香港）中心承辦報名資格審核及招生宣傳等事宜。

+ 1

教育局提醒，相關計劃將於3月1日開始接受網上報名，申請人須於3月1日至31日期間登入聯招辦的香港文憑試招生報名網頁（ eea.gd.gov.cn ），在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表，並上傳香港身份證掃描副本、有效《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證）或《港澳居民居住證》掃描副本、以及數碼證件相片。

申請人及後可於4月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果，如曾按系統要求提供補充資料，則可於4月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於4月31日前，按系統指示繳交費用、並完成報名確認程序，申請人屆時會獲發考生編號。

清華大學是其中一間參與內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的院校。（資料圖片）

此外，申請人亦可於3月1日至6月14日期間，登入報名系統以上載「學生學習概覽」。學校則可在5月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。

據招生程序，各院校可根據考生報考資料安排面試、或術科考試，申請人需留意院校的安排及通知。而院校將於DSE成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄（即剩餘名額遴選）。有關錄取安排及入學通知的詳情，將於稍後公布。

在指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。相關計劃申請詳情，將於今年年中公布。