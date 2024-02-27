DSE｜考生用手機App自行簽到　考評局提開考前預先下載、登入帳戶

中學文憑試筆試將於4月9日開考，今年起甲類科目筆試的所有一般試場將採用「第二代公開考試支援系統（PESS2）」，考生須使用手機應用程式「報到易」自行簽到。考評局發布最新網誌，提醒考生在開考前，預先在手機下載及安裝最新版本的「報到易」，並在前往試場前登入個人帳戶，為應考做好準備。



香港考評局今日（27日）發布最新網誌，由今年DSE開始，甲類科目筆試的所有一般試場將採用「第二代公開考試支援系統(PESS2)」（資料圖片/梁鵬威攝）

今屆文憑試開始，考生到達試場後，須透過「報到易」app自行簽到，有關安排適用應考甲類科目筆試。

考評局於網誌介紹，「報到易」app有三項主要功能，第一，可查閱個人的考試資訊，包括已報考的筆試日期與開考時間、應考卷別或單元、試場編號與地址、座位號碼等，以及獲考評局推送通知的緊急事項及最新消息。

其次，有自行簽到的功能，於每節考試前一小時啟動。考生可經「報到易」app，掃描其獲發的個人電腦條碼貼紙，以完成自行簽到。監考員在點名時會透過流動裝置，查閱考生於報名時提供的資料，核實考生身分。

另外，於聆聽考試特別應考，考生可透過app內的「特別室報告書」，確認進入特別室的時間及前往特別室應考的原因，核對資料無誤後，方可離開試場。

遲到、到聆聽特別室、非指定考場 毋須自行簽到

考評局提醒，如考生忘記帶手機或手機未能連接網絡，不論是任何原因，均不會受到任何處分。監考員會在開考後，為有關考生完成簽到程序。若然考生遲到、前往聆聽考試特別室或前往非指定試場應試，則毋須使用「報到易」app自行簽到，只須進入試場前關掉手機。

考評局「報到易」app的詳情：



· 使用指南及常見問題

· 「報到易」簡介

· 如何下載、登入與自行簽到

· 確認聆聽考試特別室紀錄