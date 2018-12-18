【NBA】木狼前鋒泰吉遜「怪招」防守　主場大勝帝王27分止4連敗

球場發生突如其來的事情，最重要是應變能力，木狼大前鋒泰吉遜（Taj Gibson）就作出了極佳的示範。木狼在今日（12月18日）主場迎戰帝王，泰吉遜在防守時更使出「奇招」，用球鞋嘗試封阻對手的上籃。結果，木狼27分大破帝王，終止4連敗走勢。

最近4場球賽未嘗一勝的木狼，今仗在主場對帝王，希望一洗最近的頹風。今仗主場出擊，卻未有使一眾球迷失望，在全場佔盡優勢下，結果以132：105擊敗帝王，取得近5場的首場勝仗。木狼以14勝16負的戰績，只能暫列西岸榜末的太陽之上，與相同戰績的爵士同列「尾二」。

木狼在9位球員得分雙位數下，擊敗帝王終止4連敗走勢。（美聯社）

木狼在今仗早已遙遙領先，主力唐斯今仗只上陣21分鐘，並貢獻14分及14個籃板。（美聯社）

客軍帝王的正選5人，全場僅得27分，埋下今仗大敗的伏線。得分後衛霍斯（De'Aaron Fox）今仗4投全失，僅上陣6分鐘便被調離場。相反，主隊木狼的得分極為平均，全隊9人取得雙位數得分，加上全隊以高達接近5成的命中率，以27分大勝對手，助球隊終止連敗走勢。

帝王的正選球員啞火，雖然費爾（左）在內的4位後備球員亦交出雙位數得分，但仍未能阻止球隊大敗。（美聯社）

今仗開賽初段，木狼大前鋒泰吉遜使出「怪招」干擾對手，間接讓隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）封阻成功。在第1節的初段，泰吉遜接應戴歷路斯傳球，在低位單打帝王的比真卡（Nemanja Bjelica），結果轉身在籃底上籃得手。原來帝王的霍斯（De'Aaron Fox）在協防時，不慎踩掉泰吉遜的球鞋，但泰吉遜仍然能完成上籃。

泰吉遜在雖然被對手「踩甩」球鞋，但手持球鞋繼續賽事。（美聯社）

泰吉遜「甩鞋」後，依然奮力防守，回守時更高舉球鞋干擾對手。（影片截圖）

球賽當然未有因此而停止，泰吉遜處變不驚地手執球鞋繼續賽事。比真卡在禁區外希望切入，泰吉遜仍鍥而不捨地舉起手持球鞋的左手，奮力防守，雖然比真卡依然成功上籃，但卻被協防的唐斯攔截他的上籃，力保木狼不失。泰吉遜在球賽暫停時，才穿回球鞋。