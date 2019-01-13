【NBA】溜馬沙邦尼斯蛻變　兩年時間綠葉變最佳第六人熱門

有關注Domantas Sabonis的球迷，對比新秀年在奧克拉荷馬雷霆的表現，肯定會對這兩年他在溜馬的成長大吃一驚。 生涯第二年，Sabonis開始嶄露頭角。從20歲開始，他跟在使用率創下生涯巔峰的Russell Westbrook身邊。當接獲傳球，你最好有所貢獻，否則球隊還比較希望Westbrook自己來。Sabonis花了整季在習慣特定的定點出手投籃，那是Westbrook所打造的出手區域，而非Sabonis本來擅長的位置。 文：黃肇祥／運動視界特約編輯

以數據來看，Domantas Sabonis是一名兼具智慧與技術的年輕大學中鋒，生涯首季使用率只有15.4%，最終還因為技術缺口，被踢出正選陣容。其中的原因很多：例如不是名強悍的籃板手，球風偏軟不愛禁區衝撞，無法與外圍射手對抗，進入季後賽甚至被教練直接冷藏。

雷霆為了獲得Paul George，最終將Sabonis送往溜馬。轉眼間，Sabonis成為最佳進步獎的強力競爭者。他鮮少是球迷的話題焦點，成長幅度驚人。從名不見經傳的替補，瞬間躍升為合格的正選球員，若非Victor Oladipo的明星光環太過耀眼，Sabonis絕對有機會奪下最佳進步獎。比起普通球員成長為明星選手，綠葉要站穩先發，同樣實屬不易。

本賽季，Sabonis再次成為最佳進步獎的候選人，同時間要競爭最佳第六人。兩年間成長太驚人了，從下列圖表來看，紅色代表生涯最糟的成績，綠色則為生涯新高。可以簡單發現，新秀賽季都是紅色的，而本賽季都是綠色的，代表着全方位的成長。

Domantas Sabonis賽季表現對照表（運動視界提供）

Domantas Sabonis今季表現（截至1月11日）

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有關注Domantas Sabonis的球迷，對比新秀年在奧克拉荷馬雷霆的表現，肯定會對這兩年他在溜馬的成長大吃一驚。（資料圖片）

某些數據更非常誇張。22歲的Sabonis目前場均14.5分9.6籃板2.9助攻，是聯盟史上第37位，能在22歲以下的年紀，達成如此成績的球員。這排名很湊巧？不如換個角度來看，考慮到上場時間，將數據轉換為Per 36 Mins，Sabonis是在唯一22歲以下，能有如此數據的選手。相同效率的球員，只能找到名人堂的Kareem Abdul-Jabbar、Elgin Baylor。

Sabonis不再畏懼接球，更有信心。以自己的方式，壓入禁區取分。有78％的出手來自於離籃框 3 呎內，是名優異的進攻終結者，肌肉碰撞不算難題。即便沒有進球，也能搏到犯規，獲得犯規的比例為41%。低位進攻的破壞力同樣嚇人，有53.3％的命中率，幾乎與Kevin Durant、Giannis Antetokounmpo相當。提供溜馬第二陣容的可靠得分支援，沒有太多人可以擋下他。

Domantas Sabonis是Arvydas Sabonis之子，也是當中唯一可跟隨父親NBA足印 。（資料圖片）

從禁區來看，Sabonis的影響力或許是史無前例。鮮少有人能單季進攻籃板率達12%，同時保有30%的防守籃板率。儘管體能不出色，但Sabonis是非常聰明的卡位好手。與對方力拼卡位時，有44%機率可以自己搶下籃板球。根據官方數據，聯盟每場比賽籃板卡位次數超過5次的47名選手，只有六名球員能比Sabonis抓下更多籃板球。Sabonis現在的防守籃板率，差一點就是新秀賽季兩倍之多。

傳球則是展現Sabonis智慧的方式，遞球助攻與小球分享，讓Sabonis得以作為溜馬的中央指揮塔，扮演核心進攻角色。只算各隊主要輪替的長人，Per 36 Mins的助功數（4.2）與助攻創造得分（9.5），Sabonis都排名在聯盟前十名，與Al Horford、Anthony Davis有相同的水準。此外，更激發與Oladipo的化學效應，教練Nate McMillan願意放心把球交給Sabonis，由他操刀進攻。

作為掩護設立者，Sabonis能力相當出色。得以解放Oladipo、Darren Collison、Cory Joseph、Aaron Holiday、Tyreke Evans、Bojan Bogdanovic等後衛與鋒線的得分能力，聯盟只有10名球員場均掩護助攻高於Sabonis。

Sabonis、Myles Turner與隊友間的配合淨勝分對照表（運動視界提供）

防守端，天生短臂展限制Sabonis的防守天花板，藉由經驗累積與智慧，已經獲得巨大改善。能抓準時機出現在正確的位置，明白防守站位的用意，意識比起上季更加出色。本賽季Sabonis在場上時，溜馬的防守會略優於Sabonis下場休息時。儘管仍有許多缺陷，例如缺乏速度與禁區保護，甚至偶爾會陷入犯規麻煩，但已經不是名糟糕的防守球員。

目前，Sabonis仍與Myles Turner瓜分中鋒的上場時間，兩人每場比賽只有六分鐘會一起上場。這段期間進攻端陷入泥沼，儘管防守能Hold住比分，但還是只放一名中鋒會更加恰當，數據也是如此說明。尷尬的是，Turner始終沒能跨入明星層級，Sabonis有時又會打得像是名未來球星。該如何抉擇，成為溜馬難以割捨的考量。

若比較兩人與隊友間的配合淨勝分，Sabonis整體來看還是較為優異。六名溜馬上場時間超過250分鐘的球員，有四名與Sabonis一起上場，淨勝分會高於與Turner搭配時的表現，其中Oladipo的數據未來或許會成為抉擇關鍵。

Domantas Sabonis（GettyImages）

極力吹捧不表示Sabonis真能成為明星球員，只是想說明他的產值驚人，且在短時間內有非常大的成長幅度，並且作為替補球員，儼然成為溜馬的戰力核心。不論身高與體重，在現代的NBA都有合適的角色定位，但若能保有極佳的籃板、進攻效率，還能夠串聯球隊進攻，這顯然是非常珍貴的。Sabonis已經證明自己的身價，他把這些事情做得非常之好。

（本文編譯自：Domantas Sabonis is the NBA's best-kept secret）

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：Jarrett Allen 媲美選秀狀元的崛起，以及當代中鋒的美麗與哀愁】

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