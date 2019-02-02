【NBA】韋迪與奴域斯基特別入選明星賽　聯盟向兩老將致敬

NBA明星賽的東﹑西岸後備名單在早前公布，賓施蒙斯﹑韋斯保克及K湯臣等人入選，但在公眾投票階段名列前茅的戴歷路斯及當錫則無緣成為全明星，此舉亦惹起不少爭議。 NBA主席施華（Adam Silver）於今日（2日）宣布，勒邦占士及艾迪杜高普為首的明星隊將各添一員，奴域斯基及韋迪被特別選入今年明星賽，向兩位今季後退役的球星致敬。

達拉斯獨行俠老將奴域斯基（Dirk Nowitzki），過去曾13度入選明星賽；東岸的韋迪則第12次入選明星賽。如今二人被補選至明星隊陣容中，出戰他們職業生涯中最後一次明星賽。

NBA主席施華指二人是聯盟中的典範，並望以明星賽向二人致敬，「韋迪和奴域斯基是聯盟中首屈一指的球員，他們具備技術及球品等質素，深受世界各地的球迷愛戴。我們希望藉今年的明星賽，向兩位頂級的MVP級球員致敬。」

奴域斯基及韋迪二人征戰NBA多年，曾在2011年的總決賽中碰頭。（Getty Images）

韋迪與奴域斯基同樣是NBA明星賽的常客，二人將在今年出戰職業生涯最後一次明星賽。（Getty Images）

東﹑西兩岸得票最多的勒邦占士及艾迪杜高普，將成為隊長於美國時間下周一（7日）揀選兩軍成員，10位正選球員及14位後備球員，加上韋迪及奴域斯基，兩名隊長將在三個回合中，逐一揀選心儀隊員。韋迪在入選後笑言，好友勒邦占士必須選他入隊。

Dwyane Wade comments on All-Star, and lets @KingJames know what’s what on the draft. pic.twitter.com/kqEJYMaqLD — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) February 2, 2019

另外，奧拉迪普因傷篤定缺席明星賽，他的空缺將由網隊的迪安捷奴羅素（D’Angelo Russell）補上，首度成為全明星球員。

迪安捷奴羅素取代受傷的奧拉迪普，首度在明星賽中亮相。（Getty Images）

明星賽特意選入韋迪及奴域斯基兩位老將，而另一位同樣戰畢今季退役的「飛人」卡達（Vince Carter），雖未有成為明星賽其中一員，但亦有聲音表示，希望「飛人」再度起飛，參加入樽賽。卡達在2000年參與入樽賽奪冠，當年更創出不少令人難忘的高難度入樽。

卡達2000年參加入樽賽的精彩片段

美國傳媒《Bleacher Report NBA》於補選奴域斯基及韋迪的消息公布後，在Twitter中發文希望卡達再戰入樽賽。湖人球員古斯馬（Kyle Kuzma）其後轉發以示支持，表明他是「飛人」球迷，並希望NBA促成此事。

湖人的古斯馬亦開腔支持卡達再戰入樽賽。（Twitter截圖）