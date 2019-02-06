【NBA】禾爾家中滑倒再受傷　左腳跟腱撕裂養傷一年

巫師控衛禾爾（John Wall）相當「黑仔」！他上月初接受左腳跟手術，但上月底在家中滑倒再受傷，巫師昨日宣布，禾爾將要再接受手術，預計要休息多一年才能恢復籃球訓練。

禾爾的左腳屢次受傷，尤其是左膝，更曾接受手術。在去年初，他因為左膝傷患缺陣27場，到去年底，就輪到左腳跟的問題，他決定接受手術，提早收「咧」。在上月8日，28歲的禾爾手術成功，以為否極泰來？結果是一波未平，一波又起，他的左腳傷上加傷！

巫師宣布禾爾在家中受傷，再養傷一年。（網上截圖）

禾爾預計下周再接受手術，之後養傷一年。（美聯社/資料圖片）

巫師在當地時間昨日宣布，禾爾在上月29日於家中滑倒跌低，一傷再傷，周一經過檢查後，發現他左腳跟腱部分撕裂，需要再接受手術。巫師隊醫杜古利（Wiemi Douoguih）在記者會上表示，禾爾手術後要休養大約一年後，才可以恢復籃球訓練，意味住禾爾將缺席下季大部分比賽。

未來一年，相信禾爾都只能文裝一道，坐在場邊睇波。（美聯社/資料圖片）

杜古利表示禾爾在家中滑倒時沒有聽到「嚓」的聲音，只是覺得左腳更不舒服，直至周一再接受檢查時，才發現傷上加傷。杜古利也難以預計禾爾的復出日期，他根據禾爾的年齡推斷，恢復的時間需要11個月至15個月。禾爾的手術日期未定，杜古利預計下周進行手術。

禾爾傷病纏身，祝願他早日康復。（美聯社/資料圖片）

曾因左腳跟腱撕裂休戰約一年的勇士中鋒吉辛斯（DeMarcus Cousins）表示，昨日得悉禾爾的情況後，已經跟他聯絡，給予意見及支持。吉辛斯說：「實在太不幸，但以我一直以來認識的約翰，他將會克服到的。我從來沒有懷疑，他的人生已經克服過很多障礙，這個會是他下一個戰勝的困難。」