【NBA】傳湖人以加碼方案吸引塘鵝交易AD　恩格林同成交易籌碼

湖人希望安東尼戴維斯來投的傳聞不絕於耳，早前盛傳湖人曾向塘鵝提出包括波爾及古斯馬等人的交易方案。不少NBA的記者透露，湖人在交易方案中「加碼」，以6位球員加上兩個未來選秀權，為求取得安東尼戴維斯。

在上周六（2日）傳出，湖人與塘鵝即將重啟安東尼戴維斯（Anthony Davis）的交易談判，更據聞湖人準備5份不同的交易方案，吸引塘鵝達成交易協議。根據《ESPN》著名記者Adrian Wojnarowski的消息，湖人在首份方案中，波爾（Lonzo Ball）﹑古斯馬（Kyle Kuzma）﹑朗度（Rajon Rondo）及比士利（Michael Beasley），以及未來首輪選秀權成交易籌碼。

《洛杉磯時報》體育記者Brad Turner透露湖人新的交易方案。（Twitter截圖）

另外，《ESPN》著名記者Adrian Wojnarowski同時指出湖人將在新方案中「加碼」。（Twitter截圖）

在美國時間周一（4日），該名《ESPN》記者再度透露，湖人將在原有方案中加入新球員，增加吸引力。另外，《洛杉磯時報》體育記者Brad Turner透露，湖人將在原有方案4位球員及1個選秀權外，加入恩格林（Brandon Ingram）﹑史堤芬遜（Lance Stephenson）及另一個首輪選秀權。湖人方面亦願意接收塘鵝的希爾（Solomon Hill），助塘鵝通過全隊球員的薪金上限。

傳湖人向塘鵝提出新交易方案，原有4位球員加上恩格林及史堤芬遜（圖），以換取安東尼戴維斯。（Getty Images）

傳湖人向塘鵝提出新交易方案，原有4位球員加上恩格林（圖）及史堤芬遜，以換取安東尼戴維斯。（Getty Images）

新方案中包括6位現役球員，一旦交易達成協議，湖人隊中兩位主力控衛波爾及朗度亦將投塘鵝，同時亦大大影響替補陣容。不少網民笑言交易成功後，現任湖人的高層魔術手莊遜（Magic Johnson）亦要「出山」披甲。

網民笑言湖人在交易完成後，兵源不足，魔術手莊遜亦要上陣披甲。（Twitter截圖）

除了安東尼戴維斯的交易外，據《ESPN.com》記者Brian Windhorst的消息，湖人亦有意以卡達維樸比（Kentavious Caldwell-Pope）與公牛的柏加（Jabari Parker）交易。

盛傳湖人亦希望以卡達維樸比（圖）與公牛的柏加交易。（Getty Images）