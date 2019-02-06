【NBA】勒邦占士錄職業生涯最大敗仗　湖人慘敗溜馬手下

盛傳用大半隊年輕主將去換「一眉」安東尼戴維斯的湖人，在美國時間昨晚的NBA常規賽遭逢大敗，作客輸42分，以94：136不敵溜馬。「大帝」勒邦占士攻入18分，雖然成為NBA史上最年輕就攻入32000分的球員，但他同時錄得職業生涯最大敗仗。

在美國時間昨晚（2月5日）的NBA常規賽，湖人作客溜馬，首節已經落7分之差，第2節進一步被拋離，落後到46：69。湖人潰敗，溜馬第三節後的得分已經破百，遙遙領先101：73。第四節都變成垃圾時間，溜馬再入多35分，以136：94大炒湖人。湖人以42分之差落敗，這是球隊史上第11次以40分或以上之差輸波，其中最近7次都在2014年後出現。

勒邦占士（左）錄得職業生涯最大敗仗。（美聯社）

湖人的勒邦占士（LeBron James）今場攻入全隊最高的18分，並且以34歲37日成為NBA史上第5位總得分突破32000分的球員，也是最年輕就達到這個紀錄的球員。然而，湖人最後輸42分之多，占士錄得一個個人的恥辱紀錄，這是他NBA生涯的最大敗仗。

勒邦占士（右）是NBA史上第5位總得分突破32000分的球員。（美聯社）

近日湖人傾全力羅致塘鵝的安東尼戴維斯（Anthony Davis）加盟，更傳聞湖人不惜將波爾（Lonzo Ball）、古斯馬（Kyle Kuzma）、恩格林（Brandon Ingram）、蘇巴（Ivica Zubac）及祖舒赫特（Josh Hart）等球員加入交易，又肯接受塘鵝的高薪球員希爾（Solomon Hill），還附上兩個首輪簽。據最新消息，塘鵝討價還價，想要湖人4個首輪簽，而湖人認為塘鵝無理出價，暫停再開新條件，等待塘鵝方面再提出條件。

交易限期將至，安東尼戴維斯會否轉到湖人？（美聯社）

恩格林（右）很可能會加入到安東尼戴維斯的交易之中，被送去塘鵝。（美聯社）

這宗交易也是為湖人對溜馬的話題，例如在首節恩格林準備射罰球之時，主場球迷一起大喊：「勒邦準備送走你（Lebron's going to trade you）！」其後當麥基（Javale McGee）射罰球時，溜馬球迷就高呼另一句：「不值得交易（Not worth trading）！」

古斯馬（右）盛傳是交易安東尼戴維斯的籌碼之一。（路透社）

恩格林射罰球片段：

麥基射罰球片段：

此外，網上廣傳一張照片，見到湖人的板凳上，一班球員坐在一起，至於占士就跟眾人隔了3個座位，坐在一角。有內地網民改圖，笑稱那班球員全屬可交易，至於占士就坐在非賣品的位置上。

這張占士自己坐在板凳一角的照片在網上廣傳。（互聯網）

內地網民的改圖。（互聯網）

LeBron James after his largest loss of his NBA career (42 points) and the trade deadline being around the corner.#Lakers pic.twitter.com/Qn2YKYSWr1 — NBA Memes (@NBAMemes) 2019年2月6日

Lotta open seats on that Lakers bench... pic.twitter.com/UHYAkQUiLl — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年2月6日

This is not leadership. This is NOT the Lakers. pic.twitter.com/zosHhQEGZk — Lakers Insiders (@LALInsiders) 2019年2月6日

Things seem a little awkward on the Lakers bench... pic.twitter.com/LqIqocPUBD — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 2019年2月6日