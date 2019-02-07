【NBA】塘鵝堅決不放戴維斯　賀里迪挽留：「享受跟他一起奮鬥」

安東尼戴維斯至今仍是塘鵝球員，轉會市場關閉在即，轉投湖人的希望隨時間逐點流逝。 塘鵝眾將齊齊發聲，希望改變「一眉道人」求去的心。 有傳戴維斯已決定，若未能轉會，今季餘下賽事都會繼續上陣。

NBA今季轉會市場將於美國東岸時間周四（7日）下午3時結束，有傳湖人在首次提案被拒後，已開出新的條件，但仍未得到塘鵝回應。《ESPN》指塘鵝暫時無意放人，戴維斯的前途仍是一片陰霾。

戴維斯去向依然成疑。（美聯社）

奧卡科指戴維斯十分支持隊友，又會提點自己。（美聯社）

奧卡科：他像是我的大哥一樣

塘鵝作客公牛以125：120贏波，被問到戴維斯要求轉會後，行為上有沒有改變，中鋒謝希奧卡科即時否認：「一點也沒有，他仍像是我的大哥一樣，仍會繼續給我意見，覺得我有什麼需要改善的，會開口告訴我。」

有指塘鵝不急於一時放人。（路透社）

奧卡科又續道：「我希望他得到快樂，但如果我可以自私一點，我當然會告訴他繼續當我的隊友。」23歲的奧卡科表示，AD如常走入更衣室，如常支持隊友。

賀里迪亦出聲希望戴維斯留隊。（路透社）

若轉會不成 AD願上陣

除了奧卡科外，賀里迪亦有同感：「我喜歡AD在隊內，一直都很享受與他一起打波，與他一起奮鬥。」一眉道人去意已決，但塘鵝教頭根迪利依然為愛將護航：「當戴維斯落場時，他為我們付出了一切，所以我沒有為他要離開感到失望。」

有指戴維斯過去兩場都希望落場，但塘鵝未有讓他披甲以免受傷。由於AD希望在2020年進入自由身市場，就算是理想目的地──湖人、快艇、紐約人或公鹿──亦不會簽長約，令到不少球隊為之卻步。依消息指，萬一未能離隊，AD願意在餘下比賽為塘鵝落場。