【NBA】夏里士投76人組「四巨頭」　冀以豪華陣容爭冠軍

現時NBA東岸球隊76人擁有賓施蒙斯﹑艾比迪及占美畢拿合組的「三巨頭」，再添一員，組成更強的豪華陣容。76人與快艇進行交易，以舒密特及兩名球員，加上4個未來選秀權，與快艇的當家球星杜比亞斯夏里士交易。

現時以34勝20負列東岸第5的76人，隊中已坐擁賓施蒙斯（Ben Simmons）﹑艾比迪（Joel Embiid）及占美畢拿（Jimmy Butler）三位全明星球員，76人未有放棄再增強球隊實力，更與快艇進行交易，換取杜比亞斯夏里士（Tobias Harris）來投。這名6呎9吋前鋒今季場均20.9分、7.9個籃板及2.7次助攻，命中率為49.6%，三分命中率亦達43.4%，有望令76人實力更上一層樓。

坐擁艾比迪﹑賓施蒙斯及占美畢拿的76人，並未有因此而放棄擴軍。（Getty Images）

杜比亞斯夏里士轉投76人後，將合組「四巨頭」陣容。（Getty Images）

快艇得到小將舒密特（Landry Shamet）﹑威爾遜真達拿（Wilson Chandler）及梅斯卡拉（Mike Muscala），加上4個未來首兩輪的選秀權；76人則得到杜比亞斯夏里士﹑馬恩奴域（Boban Marjanovic）及米克史葛（Mike Scott）。

杜比亞斯夏里士以外其餘被交易的5人（按圖放大）

76人在杜比亞斯夏里士加盟後，將組成「Big 4」，全力衝擊東岸霸主的席位。76人的總經理艾頓白蘭特（Elton Brand）大讚三位新加盟球員大大提升球員實力，尤其是夏里士，「杜比亞斯夏里士是聯盟中其中一位最佳的三分射手，亦是一位有能力在關鍵時刻改變戰局的球員。另外，在我們原來的陣容中，加上米克史葛及馬恩奴域，令人十分期待球隊的表現。」

76人主席大讚夏里士是聯盟中最佳的三分射手之一，更是有力改變戰局的球員。（Getty Images）

76人的「新四巨頭」中，杜比亞斯夏里士及占美畢拿將於今夏成自由身。不過，《ESPN》的著名NBA記者Adrian Wojnarowski透露，76人有意長期將4將留在費城，為衝擊總冠軍作好準備。