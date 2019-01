【邱益忠】打工達人杜蘭特　教你自私自利保平安

作為打工仔,一份夢寐以求的筍工包括什麼條件? (一)穩定收入,定期加薪 (二)工時合理 (三)有空餘時間進修 (四)有晉升機會 (五)能夠發揮所長 如果你現時的工作有至少以上一項條件,已算不錯了,但如果一項都不中,閣下需要盡快換換跑道了。

一般的NBA球員,條件(一)對他們來說已經是相當奢華的願望,因為上季在NBA征戰的球員,有超過136名球員離開NBA聯盟,以30隊450位球員計算,即三成球員由擁有百萬年薪,淪為NBA食之無味,棄之可惜的邊緣球員。

對收入穩定的球員來說,打工條件需略略調整:

(一)上場時間穩定?

(二)能夠發揮所長,成為球員主力?

(三)得到明星球員的光環?

(四)球隊所在地有利自己得到更多商業代言?

對超級球星來說,要再考慮額外三個條件:

(五)登上冠軍寶座?

(六)擠進上流社會,影響力不限於NBA?

(七)將天賦從球場帶到商業戰場上?

杜蘭特與勇士合約仍有兩季,不過今季後,來季的合約為球員選項。(資料圖片)

杜蘭特3大去向?

勇士球星杜蘭特(Kevin Durant)日前接受Yahoo Sports節目《Posted Up with Chris Haynes》訪問,被問到下季去向時,他明言“I just want to make sure I get as much money as I can on my next deal so I can stack up my money and figure it out, that’s the plan — play basketball and stack money.”

(我只想確保自己能從下一份合約中,儘可能賺到更多金錢,這樣我就可以把我的財富累積起來,看看可做什麼。這就是我的計劃,打球從而累積財富。)

杜蘭特去季助勇士奪得總冠軍,兼膺總決賽MVP。(資料圖片)

早在2017年10月,筆者已在《杜蘭特不會甘心做阿二 季尾會否離開勇士?》(按此觀看) 大膽預測,KD在灣區拎夠冠軍寶座後,便會去一個由他話事的地方,建造KD皇宮。他可能回到老家奧克拉荷馬城,和韋斯保克(Russell Westbrook)冰釋前嫌;又或者轉戰洛城,和大帝占士擊潰勇士皇朝,總之要擺脫「勇士致勝零件」的身分。

在這次的訪談中,KD直言“Nobody can recruit me no more,” (是否有弦外之音?當初是格連招攬KD加盟),他只會選擇適合自己的地方,霸氣十足。

杜蘭特的口氣似透露來季未必留隊。(資料圖片)

有超級明星地位,有兩座FMVP獎盃,有兩隻冠軍指環,是人人羨慕的打工達人,KD再也不擔心自己踏入名人堂時依然是無冕之王。而這幾年投資超過30間公司早讓KD得到創投企業家的頭銜。NBA?只是他轉戰商業戰場的踏腳石吧。

KD選擇在此時回應自己的續約問題,實屬相當不智,絕對影響球隊士氣。不過考慮到當初他為了冠軍而離開自己的親密伙伴時,也不應感到太意外。

杜蘭特現年30歲,來季是去是留?(資料圖片)

勇士今季出戰38場已經錄得13場敗仗,輸掉超過20分的比賽有五場,一次四連敗,儘管仍排在西岸前列,卻未踏上衝刺三連霸的軌跡。這不只能單單怪罪球隊後備戰力下降,而是當主力的心思不放在隊中時,皇朝沒落的速度似乎比預期快得多。

作者邱益忠

【註:文章不代表香港01立場;譯名由作者提供】