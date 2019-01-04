【邱益忠】打工達人杜蘭特　教你自私自利保平安

作為打工仔，一份夢寐以求的筍工包括什麼條件？ （一）穩定收入，定期加薪 （二）工時合理 （三）有空餘時間進修 （四）有晉升機會 （五）能夠發揮所長 如果你現時的工作有至少以上一項條件，已算不錯了，但如果一項都不中，閣下需要盡快換換跑道了。

一般的NBA球員，條件（一）對他們來說已經是相當奢華的願望，因為上季在NBA征戰的球員，有超過136名球員離開NBA聯盟，以30隊450位球員計算，即三成球員由擁有百萬年薪，淪為NBA食之無味，棄之可惜的邊緣球員。

對收入穩定的球員來說，打工條件需略略調整：

（一）上場時間穩定？

（二）能夠發揮所長，成為球員主力？

（三）得到明星球員的光環？

（四）球隊所在地有利自己得到更多商業代言？

對超級球星來說，要再考慮額外三個條件：

（五）登上冠軍寶座？

（六）擠進上流社會，影響力不限於NBA？

（七）將天賦從球場帶到商業戰場上？

杜蘭特與勇士合約仍有兩季，不過今季後，來季的合約為球員選項。（資料圖片）

杜蘭特3大去向？

勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）日前接受Yahoo Sports節目《Posted Up with Chris Haynes》訪問，被問到下季去向時，他明言“I just want to make sure I get as much money as I can on my next deal so I can stack up my money and figure it out, that’s the plan — play basketball and stack money.”

（我只想確保自己能從下一份合約中，儘可能賺到更多金錢，這樣我就可以把我的財富累積起來，看看可做什麼。這就是我的計劃，打球從而累積財富。）

杜蘭特去季助勇士奪得總冠軍，兼膺總決賽MVP。（資料圖片）

早在2017年10月，筆者已在《杜蘭特不會甘心做阿二 季尾會否離開勇士？》（按此觀看） 大膽預測，KD在灣區拎夠冠軍寶座後，便會去一個由他話事的地方，建造KD皇宮。他可能回到老家奧克拉荷馬城，和韋斯保克（Russell Westbrook）冰釋前嫌；又或者轉戰洛城，和大帝占士擊潰勇士皇朝，總之要擺脫「勇士致勝零件」的身分。

在這次的訪談中，KD直言“Nobody can recruit me no more,” （是否有弦外之音？當初是格連招攬KD加盟），他只會選擇適合自己的地方，霸氣十足。

杜蘭特的口氣似透露來季未必留隊。（資料圖片）

有超級明星地位，有兩座FMVP獎盃，有兩隻冠軍指環，是人人羨慕的打工達人，KD再也不擔心自己踏入名人堂時依然是無冕之王。而這幾年投資超過30間公司早讓KD得到創投企業家的頭銜。NBA？只是他轉戰商業戰場的踏腳石吧。

KD選擇在此時回應自己的續約問題，實屬相當不智，絕對影響球隊士氣。不過考慮到當初他為了冠軍而離開自己的親密伙伴時，也不應感到太意外。

杜蘭特現年30歲，來季是去是留？（資料圖片）

勇士今季出戰38場已經錄得13場敗仗，輸掉超過20分的比賽有五場，一次四連敗，儘管仍排在西岸前列，卻未踏上衝刺三連霸的軌跡。這不只能單單怪罪球隊後備戰力下降，而是當主力的心思不放在隊中時，皇朝沒落的速度似乎比預期快得多。

作者邱益忠

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】