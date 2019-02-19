【大專籃球．分析】4強一觸即發！　內外兼備也難保必勝？

大專盃籃球，男女子各11隊，從10月開季到2月，這半年都為了爭入4強而努力；過去的星期日（2月17日）正完成了最後一日的小組賽。 4強席位一向汰弱留強，女子組方面除了香港浸會大學「擠走」人腳大變的香港大學，其他3隊包括香港中文大學、香港理工大學和香港城市大學都能再次打入4強。男子組方面，主力盡失的理大無力延續連霸，卻有珠海學院注入甲一級的新血強勢回歸，黑馬中大亦終於不再「只差一點點」順利打入4強，而另外兩隊則是城大和浸大。

女子組：浸大將碰去屆亞軍中大

中大女籃以5戰全勝首名出線，四強將會對上小組3勝1負的浸大；去年以兩分惜負的中大，今年有前協恩中學隊長徐穎榆、青年會中學主力石文雅等學界新力軍加入，小組賽勢如破竹。特別是徐穎榆由控球後衛轉型司職小前鋒有「雙控衛」的「穩陣」同時具殺傷力。向來主打體能化的中大，今年防守和外線依然拼博；內線方面，兩位前青中的中鋒碰頭，也別具看點。浸大則有「大心臟」的劉常學和得分力強的黃雅雯，外線火力強，但全隊的實力不及中大平均。

中大對上浸大，意味石文雅將會對上大師姐文雯。（張倩儀攝）

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前協恩中鋒陸施晴經常「偷到雞」，籃下「Easy Basket」的機會多。（張倩儀攝）

黃雅雯和劉常學從女甲福建到浸大都雙劍合壁，得分能力無容置疑。（張倩儀攝）

女子組：城大板櫈略勝

去年的女子組冠軍理大將會對上城大，以衛冕為目標的理大不容有失，張華倩因膝傷停季，另一面則有謝亦霖傷癒復出，加上去年冠軍班底大致不變，李祉均今年火力更猛，其中距離跳投仍是絕活，惟主力需在入局時早早拉開分差，才能避免城大以人腳多而慢慢趕上。

對手城大也非等閒之輩，皆因前中大主力黃靖浠加入伙拍任栩燕，內線戰力大增，板櫈方面亦較理大深，陣中有不少前學界精英球員輪換，包括射手吳子筠和林瑋諾，對面對「停錶」的賽制來說是絕對「加分」。

城大的板櫈較深厚，當中不少是前學界精英的主力，其中前青年會中學的蘇雅文就是潛在的得分能手。（張倩儀攝）

對一場「停錶」的40分鐘賽事來說，除了正選五人的把握力和狀態外，板櫈也關係到主力「回氣」的時間。（張倩儀攝）

李祉均的進攻板斧多，速度和把握力極佳，可是理大的一把利刃。（張倩儀攝）

男子組：全民皆兵大決鬥

男子組方面，與珠海同樣以4勝1負並列，因計算對賽成繽而以首名出線的浸大，將會對上城大。雖然城大射手安家仲膝傷缺陣，但內外兵源充足，內線有「野獸」蔡鴻興和前男拔隊長葉耀邦鎮守，外圍則有何倚富控制大局，狀態不錯的他幾乎每場得分均「上雙」。另外射手Kovac Veljko和潘文豪輪流擔任「X-Factor」在驚險的一刻突圍。

浸大今年繼續全民皆兵，後備兵源充足加上全隊實力平均，後備頂上都能保持強度和水平。（張倩儀攝）

去年打正旗號以全民皆兵「硬撼」粒粒皆星失敗，屈居亞軍的浸大，今年人腳沒有大變，許烜行和張延隆拍住上，一方面控球能安心交給張延隆，自己就能專心得分；另一方面，張延隆除了策動，個人表現更是亮眼。籃下的黃家棟和廖鍵鋒經過兩年，默契有增無減。

梁嘉顯升上大專後，火力更猛，配合師兄們中大更是愈戰愈勇。（張倩儀攝）

男子組：中大如何壓制珠海四子單打

小組賽不敗的中大將會遇上來勢洶洶，揚言要復興的珠海。自前男拔主力梁嘉顯的加上，在進攻上全隊都更得心應手，由韓天次和黃子聰領軍的中大，贏過一場又一場的硬仗，士氣和野心都比往年強大，氣勢如虹卻將再迎一場苦戰。回歸校園的甲一四子，葉俊傑、鄧志恒、鍾俊昇和蘇尚瀛皆經歷過職業球員的磨練，在體能和技術都是比普遍球員高出一班，但過去的小組賽珠海都只能輪換至第6、7人，從四強開始的「停錶」賽制，對四位主力將會是一大挑戰。

中大今年不再「只差一點點」，每場都是硬仗，每場都打出驚險和熱血的一幕。（張倩儀攝）

不少球員說過打足「停錶」的40分鐘，不只是打兩場不「停錶」賽事般簡單，中大的板櫈較深，體力上的支配相較珠海容易；如何在上半場拼命守住珠海才是學問，特別會四子的快攻單打殺入「中路」，聯防也未必能「追得切」，這一仗可是四大主力體能考驗。

大專盃4強賽程 3月3日（星期日） 下午1：30 ​女子組 ​中大 vs 浸大 下午3：00 ​男子組 中大vs 珠海 下午4：30 ​女子組 ​城大 vs 理大 下午6：00 ​男子組​ 城大 vs 浸大 地點：浸會大學偉衡體育中心

珠海每場都大打快攻，皆因四子的體能和身型都有極大優勢。（張倩儀攝）