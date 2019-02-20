【NBA】前塞爾特人球員藏毒罰錢了事　酒店房藏大麻及72萬現金

曾於2008年助塞爾特人奪得總冠軍的格連戴維斯（Glen Davis），上年2月被發現在馬利蘭市一間酒店，藏有126克大麻及一個裝有92000美元（約72萬港元）的公事包。

面對7項藏毒指控有可能入獄5年，但當局未有發現任何戴維斯販毒的證據，最後決定「放生」戴維斯，罰他交15000美元。