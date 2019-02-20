【NBA】前塞爾特人球員藏毒罰錢了事　酒店房藏大麻及72萬現金

撰文：李榮康
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曾於2008年助塞爾特人奪得總冠軍的格連戴維斯（Glen Davis），上年2月被發現在馬利蘭市一間酒店，藏有126克大麻及一個裝有92000美元（約72萬港元）的公事包。
面對7項藏毒指控有可能入獄5年，但當局未有發現任何戴維斯販毒的證據，最後決定「放生」戴維斯，罰他交15000美元。
美國傳媒報道，戴維斯去年2月於馬利蘭市被捕後，面臨7項藏毒指控。馬利蘭洲現時只准許有醫生證明的病人使用大麻，雖然自2014年後，身上藏有10克以下大麻，只需交罰款及上堂就可免罪，但至今仍未全面將大麻合法化。戴維斯藏有126克大麻，或要入獄5年。
戴維斯於2008年助塞爾特人奪得總冠軍。（Getty Images）
戴維斯2015年離開NBA。（Getty Images）
由於有大量現金在身，33歲的戴維斯亦被懷疑販毒。不過，其辯護律師Brandon Mead指，沒有任何證據顯示戴維斯有販毒的跡象，又透露當地檢察官已決定，除沒收92000美元現金外，只要「Big Baby」交15000美元罰款，就會撤銷指控。
有「Big Baby」之稱的戴維斯，去年出戰3-on-3比賽Big 3並奪得冠軍。（Getty Images）
曾於洛城犯嚴重襲擊
除了藏毒案外，戴維斯去年4月在洛杉磯荷李活一間夜店外停車場與人發生衝突，被捕後被控嚴重襲擊，有機會入獄7年。
戴維斯NBA生涯始於2007年，第二年就助塞爾特人奪得總冠軍。其後他曾效力魔術及快艇，2015年季後成為自由身。2016年暫時走出球場，於電影業闖一番事業，戴維斯去年復出，出戰「3打3」聯賽Big 3，並協助球隊Power奪得冠軍。去年9月戴維斯轉戰加拿大籃球聯賽，加盟St. John's Edge 。
戴維斯最後罰款了事。（Getty Images）