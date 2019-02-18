【NBA】明星賽兩軍狂灑三分雨　「浪花兄弟」罕有場上對碰

NBA全明星周末的「重頭戲」，由勒邦占士及艾迪杜高普兩位東﹑西岸「票王」分別領軍，一眾球星亦相當享受今場賽事，多次「拆你屋」入樽獻技。 今仗「浪花兄弟」各為其主，史堤芬居里與K湯臣場上難得對決，「咖哩仔」亦大感興奮，三分起手得手更博得K湯臣犯規，使勇士隊友大感沒趣。占士隊在下半場反勝艾迪杜高普隊，連續兩年贏得明星賽。

全明星賽經過兩日後，正賽在今日（18日）於夏洛特上演。「大帝」勒邦占士及「字母哥」艾迪杜高普成隊長，率領杜蘭特﹑史堤芬居里﹑夏登及K艾榮等球員，上演一年一度的NBA盛事。

韋迪及奴域斯基二人獲贈球衣以作紀念。（美聯社）

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每年明星賽當然是一眾球星的表演舞台，所以一如以往的大手交易，艾迪杜高普隊在首節更轟入53分，但他們未能笑到最後。占士隊在下半場收復失地，合共攻入96分，結果以178：164反勝對手，占士連續兩年以隊長領軍在明星賽報捷。雖然「字母哥」在今仗獨取38分及11個籃板的「雙雙」數據，但最有價值球員的獎項落在杜蘭特手上。

杜蘭特第2度成為明星賽最有價值球員。（美聯社）

破格入選的奴域斯基除了參與三分大賽外，在明星賽三次三分起手皆命中，引來球迷及球員的起哄。（美聯社）

艾迪杜高普今場多次表演大力入樽，其中包括「咖哩仔」彈地傳送的「拆你屋」。（美聯社）

兩軍今場在三分線外起手合共167次，其中63球命中得手，而特別入選的奴域斯基今場3次三分起手皆命中，使現場的球迷及球員一同起哄。此外，不少球員亦表演精彩的入樽鏡頭，其中勒邦占士與韋迪互交「拆你屋」入樽，而另一隊長艾迪杜高普亦多次表演大力入樽。

That Wade & LeBron connection 🙌🙌🙌



-#LeBronJames: 12 PTS, 4 REB, 4 AST, 1 BLK - 24.8 FPTS

-#DwyaneWade: 7 PTS, 2 REB, 4 AST - 14.4 FPTS#NBAAllStar #NBAFantasy pic.twitter.com/6JLh1mtbX5 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 18, 2019

勇士三位入選球員「浪花兄弟」及杜蘭特，除了KD取得MVP殊榮外，「浪花兄弟」二人對碰亦成為今場焦點。史堤芬居里除了多次拿下「招牌」三分外，今仗亦交出多次助攻予隊友入樽，其中彈地傳球予艾迪杜高普單手「拆你屋」，另一球「咖哩仔」後手運球後，再以後球交出「拆你屋」，可惜「字母哥」僅僅未能完成入樽。在比賽末段，他亦自製一次180度入樽。

La passe extraordinaire de Steph Curry pour Giannis Antetokounmpo 😱 #TeamGiannis pic.twitter.com/4bj4zrJu73 — Alley Oop (@AlleyoopFR) February 18, 2019

「浪花兄弟」二人鮮有各為其主，並且有不少交手鏡頭。（Getty Images）

史堤芬居里在比賽末段以一球入樽，為今年明星賽作結。（Getty Images）

「咖哩仔」與K湯臣鮮有在場上成為隊友，今場各為其主，二人亦有不少有趣互動。居里眼見二人同場時，他興奮地高呼「防守K湯臣的任務交給我」，而K湯臣在他的嚴防下，兩分跳投未能命中，「咖哩仔」大感高興並大叫「Good Defense」。在第四節二人再度交手，居里趕及在K湯臣前三分起手得手，更博得「And-One」，K湯臣其後對此感到無奈。相反，「咖哩仔」更在K湯臣面前「擺甫士」慶祝，場面惹笑

「咖哩仔」射中三分並博得K湯臣犯規，亦打趣地在K湯臣面前慶祝。（Getty Images）

Klay Thompson a victim of Steph Curry doing Steph Curry things!



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/TG4gc6Qt24 — Yahoo Sports (@YahooSports) February 18, 2019