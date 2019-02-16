【NBA明星賽】「美國隊」事隔兩年重奪新秀挑戰賽　古斯馬成MVP

一如以往，NBA 明星賽週末由新秀挑戰賽（Rising Stars Challenge）打開戰幔，今年繼續將新秀及二年生分為「美國隊」及「世界隊」，最終「美國隊」以161：144擊敗「世界隊」，事隔兩年在新秀挑戰賽取得勝仗。而「美國隊代表」湖人大前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）轟入全場最高的35分，順利奪得今年新秀挑戰賽的最有價值球員。

賽前「世界隊」一對後場組合賓施蒙斯（Ben Simmons）及當錫（Luka Doncic）令球迷相當期待，但本年最佳新秀大熱當錫今場發揮平平，僅取得13分9助攻；相反賓施蒙斯則成為「世界隊」表現最出色的一員，於全場17射14中之下攻入28分，可惜仍然沒有球迷最想看到的三分起手。

賓施蒙斯今仗仍然未有任何3分起手。（路透社）

塞爾特人小前鋒泰譚（0號）亦取得30分9籃板。（路透社）

至於「美國隊」勝在攻力驚人，全隊有4名球員得分超過20分，包括賽事MVP古斯馬（35分）、泰譚（Jayson Tatum）、米曹（Donovan Mitchell）及崔楊格（Trae Young）。今年選秀榜眼馬法巴利（Marvin Bagley III）於最後階段上演360度雙手灌籃，為今年新秀挑戰賽劃上句號。

「美國隊」取得勝利，攻入全場最高35分的古斯馬亦成為MVP。（路透社）

馬法巴利多次灌籃引發全場歡呼。（路透社）

NBA明星賽周末將會於明天繼續，上演技巧挑戰賽、三分賽及灌籃賽；至於全明星賽則於香港時間星期一上午9時舉行。