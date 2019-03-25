【籃鞋癡】回應用家呼喚　Curry 6 HOVR緩震保護

當代最強射手史堤芬居里（Stephen Curry）過往戰靴被用家發現有「未有明顯緩震感」垢病，Under Armour終於聽到大家的聲音！居里簽名鞋發展到Curry 6有革命性的轉變，從以前的混合發泡底或EVA中底，進展到品牌最強HOVR的發泡材質中底，讓大家確確實實感受那滿滿的「緩震感」，加上其低筒設計在外形上像是跑鞋，切合居里的要求，成就這雙擁有跑鞋元素的籃球鞋。

Curry 6的設計師曾提過居里在每場比賽的折返跑接近4公里，一個月累積下來的里數幾乎足夠跑一次馬拉松，令他萌生將籃球鞋外形設計有如跑鞋的靈感。Curry 6配上全掌的HOVR中底緩震系統，這款在UA家族中多用在跑鞋系列上，一個能對抗地心吸力時兼顧穩定的緩震能力，提升彈跳起動的回饋力。可能大家在首次穿著時覺得「怎麼那麼硬！」，不過每雙鞋子都需要磨合期，發泡材質的中底受壓後，突出其於橫移時的效果，適應後便能確切展現到HOVR的緩震力。

設計師意念來自居里在每月累積近乎跑一個馬拉松為靈感，將新一代的球鞋外形設計像跑鞋，靈活且有速度。（任祉羲攝）

鞋側印上HOVR字眼，「Soyfish」配色更易看出黑色泡質中底。（任祉羲攝）

黑色鞋盒摸起來平滑，甚有質感。（任祉羲攝）

Curry 6外形與Curry 4 low比較相似，新一代設計將後腳跟的TPU穩定片外露，但其織布面相對較軟，在防側翻方面有點隱憂。不過，配合從鞋頭延伸到後腳踝的全方位鞋帶系統，加上TPU穩定片，問題應刃而解。鞋帶由彈性束帶骨架系統貫穿，束帶隱藏在織布鞋面內，一索緊便能牽引到腳踝位置部分束帶，加強整雙球鞋的包覆性，固定雙腳不易移位。

後腳跟的TPU片外露，加上牽引的鞋帶系統，令球員用力索緊鞋帶同時能給球鞋更加貼腳。惟後跟沒有拉環幫助穿著，使球員穿脫時缺少了點方便。（任祉羲攝）

底部流線型設計，確實有跑鞋的感覺。（任祉羲攝）

至於鞋底使用了全掌分離Speed Plate，其紋路亦有別上一代化圓為方。Curry 6前腳掌鞋底以魚骨形分為6個區域，外側左邊區域為圓形紋路、內側右邊區域則為密麻麻的小方形，以應付不同施力的力度及角度，保持以往一向的抓地方及靈活轉向能力。不過，鞋底始終容易沾塵，建議為室內穿用比較理想。

鞋底前腳腳掌以魚骨型分為6大區域，不同位置用上不同的紋路，在轉向時提供抓地力。（任祉羲攝）

鞋底後跟剛劃分為3大區域，足弓位置印上居里簽名以及其「I can do all things」的人生格言。（任祉羲攝）

重量方面比Curry 5輕，總括而言輕薄靈敏的Curry 6適合速度型後衛，若是擔心低筒鞋形保護能力不足，大家可參考居里另加護具的做法。雖說Curry 6輕巧靈活，始終是一雙為居里而設的簽名鞋，因為居里本人足弓較高，所以鞋內側足弓位置會比較高及硬，支撐他的雙腳，所以大家初穿著會覺得足弓位置會特別痠軟，若是未能適應的話便要考慮這雙球鞋是否適合自己腳形，再決定入手與否。

設計師細心到連鞋帶也印上代表勇士的「The Town」。（任祉羲攝）

球鞋內鞋墊「10」象徹居里加入球隊的第10季。（任祉羲攝）