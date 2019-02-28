【NBA】韋迪神奇三分球絕殺勇士　受高比拜仁「曼巴精神」所啟發

「閃電俠」韋迪的最後一個球季表現仍然優異，使外界希望他能夠繼續留在聯盟中，今仗他領熱火主場迎戰勇士更在最後關頭射入神奇三分球，助球隊以1分絕殺對手，他感激高比拜仁的「Mamba Mentality」啟發他。

熱火在明星賽周末後三連敗，今仗在主場迎戰勇士表現「醒神」，在上半場遙遙領先15分。勇士在下半場力追，在最後一節末段追成平手，更一度反先4分，但卻未能保住勝局，因為關鍵時刻老將韋迪挺身而出，成為熱火贏波的最大功臣。

韋迪今仗交出25分，成為球隊贏波的功臣。（美聯社）

一眾熱火隊友亦與韋迪相擁慶祝。（路透社）

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勇士的「進攻鐵三角」，史堤芬居里﹑K湯臣及杜蘭特合共轟入89分，佔全隊超過7成的得分。不過熱火勝在火力平均，韋迪領軍獨取25分，加上其餘5位隊友貢獻雙位數得分，助球隊在今仗終止連敗之勢，以126：125擊敗勇士。熱火取得今季第27場勝仗，暫列東岸第10位，與第8位的黃蜂僅差一場勝仗；勇士則錄得今季第18場敗仗，僅以一場勝仗力壓金塊，仍踞西岸榜首。

K湯臣攻入全場最高的36分，其中7球來自三分球。（美聯社）

史堤芬居里亦交出24分，但未能帶領球隊作客贏波。（美聯社）

今場最激動人心時刻出現在最後階段。熱火領先8分進入最後一節，之後一度被勇士反超前，熱火在關鍵一刻仍然靠韋迪挺身而出。在比賽剩最後18秒時，熱火落後4分，但韋迪隨即攻入一球三分球，將比數再度收窄。

其後，杜蘭特兩罰中一，勇士以2分領先。韋迪再度為熱火處理最後一擊，僅剩1秒多時三分起手卻被貝爾（Jordan Bell）封阻，但「閃電俠」拾回身邊的皮球，隨即快手再度試射，該球三分球神奇擦板命中得手，助球隊絕殺勇士。

韋迪攻入25分中，其中5球來自三分球，當中包括末段的兩球關鍵三分球。（美聯社）

韋迪指當年高比拜仁在他面前攻入絕殺三分，啟發了他在今仗敢於嘗試。（美聯社）

韋迪攻入絕殺三分球後，狂奔全場與隊友及球迷一同慶祝。（美聯社）

韋迪投進三分後，全場陷入瘋狂狀態，韋迪更狂奔全場，並跳上場邊的控制桌上慶祝，一眾隊友亦與韋迪相擁慶祝。反觀，另一邊廂的居里及杜蘭特則大感無奈。當年高比拜仁最後一刻三分絕殺熱火，防守的正是韋迪。

「閃電俠」在賽後指在該仗後深受高比拜仁的啟發，所以才在最後一刻嘗試起手，「當年在洛杉磯高比拜仁在最後一刻起手三分命中，當時我覺得難以置信，但他示範如何做到了，感激高比拜仁的『Mamba Mentality』。」