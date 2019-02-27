【NBA】湖人名將渣巴為慈善拍賣冠軍指環　85年指環值70萬

NBA名宿「天勾」渣巴，最近為名下慈善機構籌款，拍賣自己籃球生涯的紀念品，當中包括4枚效力湖人時的冠軍指環。渣巴指「為孩子提供改變生命，還是留住金銀珠寶，選擇十分簡單。」

渣巴在社交網站指拍賣的大部分收入，「資助孩子學習科學、數學」。除了1980、1985、1987及1988年4枚冠軍指環外，這位湖人名將還拍賣1989年NBA告別戰用的籃球，現時最高出價8萬美元。

不過，最高出價的物品，為1985年湖人以4：2擊敗塞爾特人的冠軍指環，現時出價為9萬美元（約70.6萬港元）。除以上物品外，天勾還拍賣不少職業生涯時期用過的物品，包括球衣、隊服及獎盃。

渣巴生涯獲獎無數。（網上圖片）

渣巴為NBA累積得分紀錄保持者。（網上圖片）

「歷史無價」

「將冠軍指環、獎盃留在家中的展覽櫃，還是給孩子一個改變未來的機會，這選擇很簡單。把它們都賣了吧！」渣巴在社交網站寫道，並澄清今次是為了做善事而拍賣紀念品，自己未有任何財政問題。

渣巴指自己未有財政問題，拍賣收入大部分都會用作慈善。（Getty Images）

渣巴又說：「回望自己一生，與其看着那些紀念過去的金銀珠寶，我寧可看小朋友高興的臉，想想自己可以為他們的未來做什麼。歷史是無價的。」渣巴NBA生涯六奪總冠軍，效力公鹿時奪得首個總冠軍，其餘5次皆為湖人「Showtime」年代，生涯累積38,387分為聯盟紀錄。

1985年總冠軍指環。（網上圖片）