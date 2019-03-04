【NBA】鷹隊崔楊格瞪對手被逐　「牙擦蘇」米拿：現時比賽太軟弱

鷹隊新星控衛崔楊格，周一作客公牛時曾與對手的基斯鄧尼起爭執，最終二人各收一個技術犯規。 還以為這名後衛後會專心作賽，豈料第3節初射入3分後，向準備開球的鄧尼怒目而視，最後換來第2次技規被逐。 事件引來爭議，就連名宿「牙擦蘇」米拿亦開腔，指「自己心愛的NBA現在太軟弱、太敏感了」。

楊格在早前主場對公牛一戰，怒轟生涯新高49分，該場鷹隊最終在4次加時後輸波。今仗作客再鬥公牛，楊格特別有火，首節一次暫停後未有停下來，遠距離3分試試手感如何，落地後被在身旁的鄧尼從後推了一下，二人隨即起爭執，幸得公牛中鋒羅斯盧比斯將二人隔開，各得一次T-Foul了事。

楊格今仗18分鐘就有18分進賬。（美聯社）

鄧尼出手推楊格令二人起爭執。（網上圖片）

楊格第3節初段射入3分波，將比數改寫為78：62，得分後叉腰望着正準備開波的鄧尼，楊格轉身後擰擰頭並唸唸有詞，球證突然吹停比賽，並表示罰楊格技術犯規。由於是第二次被罰，攻入18分的楊格只能錯愕地離場。雖然主力被罰離場，但幸好當時已拋開公牛一段距離，再加上多名球員得分達雙位數，最終以25分之差擊敗對手。

楊格不敢相信自己被逐。（美聯社）

鄧尼：不應趕楊格出場

另有5次助攻的楊格，賽後十分無奈：「他們（球證）鳴哨判罰，我接受了。我望了人一眼,就是這樣。」原本與對手針鋒相對，但鄧尼賽後亦對判決有意見：「我不知道發生了什麼事，只知道他被逐，我覺得他不應被罰出場。」不過，鳴哨的球證艾約迪就不認同，認為楊格在挑起對手：「挑釁是向某一個特定對手，慶祝並非針對某個球員。」

楊格射入3分後雙手叉腰怒視鄧尼，換來第2次技術犯規。（網上圖片）

米拿：是我的話已經破產了

事件引來名宿注意，向來以Trash Talk見稱的一代3分射手「牙擦蘇」米拿，在twitter評論事件說：「我心愛的NBA發生什麼事了？現在一切都太軟弱、太敏感了，崔楊格絕對不應該因為這樣就吹T-Foul。要是我的話，我早就（因罰款）破產並離開聯盟兩年了。」他又在文末加上「#LetBallersBall」，希望聯盟可以讓球員在場上做回自己。

莫湯寶的Finger Wag是NBA經典的挑釁手勢。（網上圖片）

NBA在80、90年代有不少出名的「Trash Talkers」，除了米拿、米高佐敦、披頓等名將外，鷹隊一代中鋒莫湯寶更是有自己的招牌手勢。在封阻對手後，莫湯寶都會做出招牌「Finger Wag」，最初是直接在向着對手，但在1998至99年球季，聯盟宣布會處分任何挑釁對手的行為，莫湯寶亦只能接受。

到2003至04年球季，莫湯寶效力紐約人時對籃網封阻了對手11次，球迷開始不停以Finger Wag慶祝。獲球證告知，只要不是向某位球員做手勢，聯盟就不會作任何處分，莫湯寶開始向球員作Finger Wag。