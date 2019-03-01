【NBA】韋迪與基斯保羅見證對方高低起伏　或演「兄弟」最後對碰

韋迪與基斯保羅份屬好友，二人在今日（1日）如無意外最後一次碰頭。雙方除了交換球衣外，基斯保羅更與兒子一同穿起與韋迪有關的衣服，可見二人的交情之好。

韋迪最後一季的NBA常規賽已完成大半，不少球隊亦在各自主場向「閃電俠」致敬。勒邦占士﹑基斯保羅及韋迪三人的私交甚篤，勒邦占士在去年底與韋迪戰畢最後一仗時，今仗韋迪領熱火作客侯斯頓，與另一好友基斯保羅在場上或許是最後一次交手。

基斯保羅與韋迪二人在賽後互換球衣作紀念。（美聯社）

基斯保羅指韋迪是他的兄弟，二人見證對方在籃球生涯的高低起伏，以及人生的重要時刻，在對方的生命中亦有非常重要的地位，「韋迪是我的『兄弟』，我們見證大家的成長及籃球生涯的起跌，我們在他受傷時一同前往芝加哥，與他一起訓練。直至我們二人踏入人生不同的階段，我們各自組織家庭，再育有子女。我們並不單止是普通朋友，我們的關係比想像中更密切。」

二人多年在NBA賽場多次交手，並且成為好友。（Getty Images）

對於韋迪及基斯保羅，今仗的賽果或許未必是最重要，他們更享受與對方同場較技的時間。基斯保羅與兒子到球場時，一同穿起韋迪有關的衣服，向好友致意，CP3穿上印有韋迪樣子的T恤，兒子則穿起韋迪的熱火球衣。

基斯保羅表示或許是首次兒子穿起別人的球衣，而毫不感到奇怪，「或許這是我生涯中，首次兒子穿起別人的球衣到球場，但因為是韋迪，所以我並不感到丁點奇怪的感覺。」

韋迪與基斯保羅父子合照留念。（Instagram截圖）

基斯保羅與兒子一同穿起韋迪的衣服進場。（Instagram截圖）

二人在賽後當然交換球衣，並拍照留念。韋迪及基斯保羅亦分別在個人Instagram中貼文，並指對方的關係密切如家人，「閃電俠」更指對方是傳奇球員，「CP3是我的『兄弟』，亦是聯盟中的傳奇，我一直都十分喜愛與他同場競技，我在退役後必定會掛念與他在場上的鬥法。」