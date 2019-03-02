【NBA】公牛力戰四加時挫鷹隊　兩軍合轟史上單場第三高得分

公牛與鷹隊在今日（2日）合演無比精彩的一仗，力戰四加時，兩軍的拿芬及崔楊格各攻入職業生涯新高。公牛結果以168：161擊敗鷹隊，雙方一同轟入329分，成為NBA史上第三高得分的賽事。

公牛與鷹隊在賽前分別位列東岸的「尾三」及「尾四」，打入季後賽的機會相對渺茫。公牛今仗作客鷹隊，雙方在今場爭持相當激烈，鬥得難分難解，公牛在第三節完結時領先11分，但主隊在最後一節力挽狂瀾，法定時間打成124：124平手，需要以加時分勝負。

兩軍在首三次加時亦未能分出高下，戰至第四節加時，大前鋒麥卡倫（Lauri Markkanen）在該節攻入6分，助球隊以168：161擊敗主場的鷹隊，結束一仗長途戰。雙方合轟入329分，使今場賽事成為NBA史上第三高得分的賽事。

公牛的麥卡倫在加時第四節有6分進帳，助球隊贏得今場長途戰。（美聯社）

兩隊球隊合演一場「入球騷」，而今仗公牛的拿芬（Zach LaVine）及鷹隊的崔楊格（Trae Young）表現亦相當神勇，二人分別攻入職業生涯的最高得分。拿芬上陣56分鐘，交出47分﹑9個籃板及9個助攻的「準三雙」，加上馬卡倫及奧圖波達（Otto Porter Jr.）各貢獻31分，亦交出「雙雙」數據，助球隊在一場長途戰中致勝。

🔥 Trae Young (49 PTS) and Zach LaVine (47 PTS) dueled with career-highs in a wild game in Atlanta 🔥 pic.twitter.com/Cc7LSw3CNg — NBA Australia (@NBA_AU) March 2, 2019

拿芬在今仗亦不讓崔楊格專美，亦轟入生涯最高的47分。（Twitter截圖）

雖然鷹隊在主場力戰下落敗，但崔楊格除了攻入生涯最高的49分外，並拿下16個助攻及8個籃板，亦成為史上第四位新人球員，在單場至少取得45分﹑10個助攻及5個助攻。崔楊格亦是繼米高佐敦在34年前的新人賽季後，首人交出45分及10個助攻的數據。

崔楊格在連續兩仗射入36分後，今仗表現依然大勇，交出職業生涯新高的49分。（Twitter截圖）

崔楊格今仗兩度在比賽末段得分，將賽事帶進加時，惜仍未能在主場報捷。（Twitter截圖）

另外，公牛全隊的平均年齡僅24.1歲，是全聯盟中平均年齡最年輕的球隊。然而，鷹隊則在全聯盟最年長的球員，42歲的卡達坐鎮，「加拿大飛人」今仗上陣45分鐘，亦創出最年長球員在單場上陣45分鐘的紀錄。