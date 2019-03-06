【NBA】塞爾特人作客大炒勇士　吉辛斯失控推人自責愚蠢

吉辛斯失控，勇士主場今季第5度主場輸20分或以上。 作客的塞爾特人有希活、艾榮分別交出30分、19分，終以128：95大炒勇士。 勇士今戰有21次失誤，王牌射手史堤芬居里直指球隊上下要齊心，找出解決方法。

吉辛斯與羅斯亞在比賽還剩8分44秒時，雙雙判罰技術犯規，之後吉辛斯撞人犯規吞下第5犯，這名火爆中鋒憤怒地站在比恩斯身邊怒吼，泰譚隨即撞開吉辛斯，古辛斯推開泰譚後，又與羅斯亞有推撞動作。吉辛斯賽後說：「那時太愚蠢了，其實也不是什麼大事。」

勇士眾將今戰表現乏力，古辛斯全場12射4中得10分，外投5次全數失手，杜蘭特亦是3分失靈，只交出18分。居里今戰攻入23分為全隊最高，但湯臣因右膝痠痛休戰，僅靠居里一人難扭轉敗局。不過，卡爾教練認為就算湯臣出場亦於事無補：「湯臣要打出代表作才有可能扭轉頹勢。」

吉辛斯整場表現不濟，最終情緒失控推人。（路透社）

居里今仗交出23分。（路透社）

居里嘆勇士欠活力招敗

勇士今戰半場以48：73大比數落後，換邊後一度將差距拉近到10分，但仍未見起色。居里指球隊太多失誤，需要一起找辦法撥亂反正：「我想有那種魔法飲品，飲了讓我們可以落場打得更有活力及紀律。不過我們不能紙上談兵，一定要齊心找出解決方法。」

卡爾亦表示活力不足，帶領勇士三奪總冠軍的他說：「在我看來，己隊在場上似是在慢跑一樣，打籃球不可能慢慢跑，一直要全力衝刺，入楔一定要夠銳利，一定要全力以赴。我們今仗沒有盡力，結果亦令人蒙羞。」

塞爾特人贈勇士今季第5次主場輸20分以上的敗仗。（路透社）

杜蘭特指全隊上下一定要做得更好，又反對卡爾「落場時要有熱誠及一股怒氣」：「我以為我們以快樂作動力，現在變了怒氣嗎？我不太認同這講法，只是全隊都要表現好一點。」

希活射入全場最高30分。（路透社）

塞爾特人教頭史堤芬斯對球隊今戰表現十分滿意：「我認為今仗全隊都有目的地比賽，大家都知道未必經常做到，但很高興可以見到這樣有鼓舞作用的賽果，提醒我們可以打出這樣的表現。」