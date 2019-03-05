【NBA】保格於澳洲NBL屢獲個人殊榮　有望重投勇士補強爭標

曾戰NBA的澳洲中鋒保格（Andrew Bogut），2018年因照顧臨盆的妻子，而返回澳洲戰NBL，成為悉尼帝王（Sydney Kings）的一員。保格在NBL打出水準，更勇奪賽事最有價值球員殊榮，而不少NBA爭標球隊亦希望將該名澳洲中鋒帶回聯盟，其中包括他當年效力過的勇士。

現年34歲的保格，在2005年以「新秀狀元」身份被公鹿選中，開展他在NBA的籃球生涯。保格以身高7呎的身高，在2011年成為聯盟封阻王，以及在2015年入選聯盟的防守二隊，防守能力無庸置疑。保格在2015年登上職業生涯高峰，助勇士取得NBA史上最佳的常規賽戰績，更贏得當年的冠軍指環。

保格在2005年以新秀狀元身份被公鹿加入NBA。（Getty Images）

保格在2015年是勇士贏得總冠軍及破常規賽最佳成績的一員。（Getty Images）

保格在職業生涯多次受傷患所影響，使他的效率大不如前，同時亦數次被交易到不同的球隊。他在離開勇士後，曾短暫效力獨行俠﹑騎士及湖人，但同被傷患所困下，未能固定地為球隊披甲。

保格在離開勇士後，曾短暫效力獨行俠﹑騎士及湖人。（Getty Images）

保格在去年4月為了照顧臨盆的妻子，所以重返澳洲戰NBL（National Basketball League），並與悉尼帝王簽約兩年。保格戰畢NBL今年的常規賽後，他勇奪常規賽最有價值球員及最佳防守球員，並入選NBL的最佳陣容。不過，保格帶領球隊戰至季後賽的準決賽，不敵墨爾本聯（Melbourne United），未能領軍奪冠。

保格因照顧臨盆的妻子，而重返澳洲轉戰NBL，加盟悉尼帝王。（Getty Images）

保格的防守上佳，使他贏得NBL的最佳保守球員殊榮。（Getty Images）

保格的近期表現，亦吸引不少NBA球隊的眼球，盛傳該名澳洲中鋒將回歸NBA。根據NBA記者Shams Charania透露，多支爭標份子如76人及勇士，亦有意簽入保格，為球隊的內線補強。

保格在NBL的表現優異，更奪得最有價值球員，使不少NBA球隊亦有意羅致他。（Getty Images）

另一位來自《美國雅虎體育》記者Chris Haynes的消息則透露，保格大有機會與舊東家勇士再度合作，只要保格與悉尼帝王的合約方面辦妥，並將於48小時內可簽約勇士。

一旦保格重投勇士，雖然他並不是主力球員，但保格能為勇士的板凳提供一定的實力及經驗，使教頭卡爾有更多不同的選擇，以助球隊應付季後賽，再度爭奪冠軍指環。