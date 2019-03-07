【NBA】勇士格連為吉辛斯護短　防守不濟非一人所累

勇士最近表現不振，近4仗更只錄得1勝3負的劣績。 防守問題令到1月復出的吉辛斯成為焦點人物，皆因不少球隊都針對他來進攻，讓外界認為他是「防守黑洞」。 不過，祖蒙特格連直言不應將所有責任都推給吉辛斯，並指自己有責任讓隊友防守時集中精神。

吉辛斯今季加盟勇士，但因腳傷問題，要到1月才復出，至今以勇士正選中鋒落場17戰，場均15.5分及8.1個籃板球。數據上可謂合格有餘，但防守方面他卻成為對手針對的目標，加上這支西岸勁旅近期戰績回落，使他成為了「防守黑洞」。

28歲的吉辛斯直言自己仍與球隊磨合：「現時我們正在防守上作一些調整，我在嘗試做出教練在防守佈局上對我的要求。」

吉辛斯被列強針對性進攻。（路透社）

吉辛斯指自己正努力做到教練的要求。（路透社）

「看着數據作故事很容易」

「很多人看到正選陣容後都會說：『噢，吉辛斯在陣中防守都變差了。』」格連在周三操練後說：「但事實是我們的防守像屎一樣，無論誰在陣中也好。看着數據作故事很容易，但實情是我們最近都不在狀態。」

昨仗對塞爾特人大敗，但格連指球隊在操練、重看比賽錄影時，全隊上下都十分正面，「不少人都提出了意見」，認為這樣是件好事。

格連認為不能盡怪吉辛斯令勇士防守出問題。（路透社）

除了為吉辛斯護短外，格連亦認為勇士的防守問題，自己要負的責任更大：「讓隊友在防守時更集中是我的責任，最近防守大家都不夠入局，我沒有做好這工作。生命中有時你要讓人做些他們也許不想做的工作，防守就是這樣的事，所以我需要更集中完成自己的任務。」

格連認為自己有責任讓隊友防守時集中精神。（路透社）

勇士現階段的目標是什麼？格連回應：「我們需要加強執行力、防守亦需要改善，而且取得（季後賽）主場優勢。我們不需要主場優勢，但我們想得到主場優勢。」