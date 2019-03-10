【甲一籃球】闊別兩季甲一球壇　易漢暉加盟安保漢友重新開始

如果大家留意學界、大專，甚至甲一球壇動向，對「易漢暉」這名字絕對不會陌生。 一位曾經在2011年帶領喇沙書院一舉拿下九龍區D1 A Grade及全港精英賽冠軍、成為香港大學校隊的主力，更曾效力甲一球隊遊協，可是在過去2年內似乎鮮有在球場內看到他的身影。 以為他漸漸淡出，專注在醫生工作及傷患復原上，但離不開籃球的他，始終決定重返球壇，他於新一季加盟安保漢友。雖然傷患問題未能立即重踏戰場，但易漢暉耐心養傷，逐漸重投球隊訓練，靜待再次出戰的時機。

今天在漢華中學舉行的漢友籃球隊公布新球季陣容的記招上，突然見到易漢暉（易佬）的出現，內心多少有些許訝異。這位曾經叱吒學界、大專賽的新生代球員，2016年在甲一護級生死戰攻入26分，助遊協擊敗晉龍WTS後，似乎鮮有他的消息。

「我之前要兼顧醫科學業，Year5、6時要準備不同大小考試，去年6月畢業後開始為期1年的實習工作，所以想先專注在學業及事業。」多年不見，「易佬」還是那般成熟、對答如流，更添上一點穩重。

安頓好事業的「易佬」，重新拿起自己一直念念不忘的籃球，惟受ACL手術後影響，他未能立即重返激烈戰場：「我大約在一年前曾斷裂過ACL（前十字韌帶），手術後一直忙於學業、工作，直到3、4個月前才正式努力復健。」

「易佬」因為學業、工作及傷患影響下，闊別甲一球壇兩季，因為昔日港大教練翁sir的關係，讓他重返甲一球隊。（任祉羲攝）

漢友為漢華中學校友會建立的球隊，為漢華舊生兼校友會會長貝鈞奇（左）與贊助商安保工程代表行政總裁葉亦楠（右）一同出席記招，貝鈞奇分享過往校園生活時，興奮得手舞足蹈。（任祉羲攝）

因傷患要暫時放下喜歡的籃球，「易佬」笑言縱使內心焦急想打籃球也好，始終都要身體120％復元才能夠重踏賽場，「這些事真的急不來。」

靜待最佳時機重回球場，讓身體找回最佳狀態之餘，步出甲一球場這些年亦令「易佬」好好沉澱心理：「我從中學時期爭勝心已經很強，比賽時容易衝動，被情緒掩蓋了理智。這些年離開甲一、沉澱自己之後，我發現自己很喜歡籃球，依然渴望勝利，但是發覺與隊友合作的快樂更加重要。」

籃球讓「易佬」感到自在、滿足，即使傷患令「易佬」未能立即重回甲一戰場，但他未有完全捨棄籃球，更盡力出席球隊訓練。（任祉羲攝）

漢友主教練翁金驊透露球隊今季未有外援球員加盟，盼讓本地年輕球員多多感受甲一賽場，汲取經驗。（任祉羲攝）

漢友由「易佬」昔日港大教練翁金驊執教，陣中更有鄺錦昌、蔡駿賢等港大師兄弟，球隊上下氛圍融洽，成為「易佬」重拾籃球、再踏甲一球場的契機。

「在剛開始醫生實習工作時，一直很想再打籃球，碰上翁sir提供這個好機會讓我回來了。」儘管傷患未完全康復，加上工作關係，但是「易佬」盡力出席球隊操練：「我知道未來工作會面對更多『追更』的情況，若不需要應付『通宵更』時都會盡量練波，希望在翁sir以及新加入教練團的顏行書指導下，為大家帶來思想及技術上的衝擊，激發起我們的潛能。」

在專注學業、實習工作及從傷患中回復這些年來，同時為「易佬」提供沉澱自己的機會，令他在球場內更理智和成熟。（任祉羲攝）

漢友兩位隊長馬嘉聰（右二）、溫梓豐（右一）接過球隊旗幟。（任祉羲攝）

漢友在升上甲一組後首次出戰高級組銀牌賽，3月28日首戰以全華班的陣容挑戰去季甲一總冠軍東方龍獅，他們會否為大家帶來驚喜？

重新披上印有「易漢暉」的球衣，重新踏上自己熟悉的球場。（任祉羲攝）

安保漢友籃球隊名單

主教練：翁金驊

教練：顏行書

助教：陳建平

球員：溫梓豐*、馬嘉聰*、王超望*、趙鍵鋒*、鄺錦昌*、曾創發*、殷兆俊*、蔡駿賢*、黃銘德*、鄭文聰*、李浩俊*、黃梓豐*、黃俊財*、朱浩雯*、倪霆璁、易漢暉、吳俊恆、吳約翰

註：*號為出戰高級組銀牌賽球員

沉澱、成長，令「易佬」更享受籃球那純粹的快樂。（任祉羲攝）