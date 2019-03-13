【NBA】勒邦占士表演反手入樽　領湖人反勝公牛終止5連敗

勒邦占士打出高效表現，上陣33分鐘轟入全場最高的36分，帶領湖人在一度落後20分之下，作客以123：107反勝公牛。在第4節，占士偷波後策動快攻，表演了一球精彩的反手入樽。

在美國時間昨晚（3月12日）的NBA常規賽，近況甚頹的湖人作客公牛，初段表現沒有起色。在首節尾段，公牛打出一段14：2的攻勢，領先湖人34：16。在第2節，公牛再取兩分，一度拉開到36：16的20分差距。

湖人似乎有控制勒邦占士的上陣時間，他今場打了33分鐘。（美聯社）

+ 2

在勒邦占士（LeBron James）帶領下，湖人在第2節逐步復蘇，其中占士個人單節取得14分，半場追至55：60的5分之差。在第3節，湖人乘勢後上，占士連續兩次上籃得手，包括一記快攻反手入樽，之後布洛克（Reggie Bullock）博到「And 1」射入罰球，幫湖人一口氣追至64平手。賽後，占士把那球反手入樽的照片放到社交網站上。

在 Instagram 查看這則貼文 🚀👑 LeBron James（@kingjames）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 12 日 下午 8:47 張貼

勒邦占士第3節精彩表演片段：

第3節中段戰情拉鋸，但湖人到尾段又找回節奏，公牛在最後3分鐘沒有任何得分。古斯馬（Kyle Kuzma）及卡達維樸比（Kentavious Caldwell-Pope）連續射入三分球，麥基（Javale Mcgee）兩罰全中後， 手感火熱的卡達維樸比又再命中三分，他再射入兩個罰球，其後朗度又入三分。在這波「三分雨」下，湖人完第3節領先98：84。

勒邦占士今場攻入36分，帶領湖人大反擊。（美聯社）

占士今場上陣33分鐘，攻入36分，並搶到10次籃板，造出「雙雙」。他在第4節一次把握公牛失誤打快攻，他偷波後傳予祖殊赫特（Josh Hart），祖殊赫特再傳一球撞板波，予占士表演反手入樽，十分精彩，並在完場前5分鐘為湖人領先公牛115：101。最後，湖人維持優勢，以123：107贏波，終止5連敗的頹勢。

勒邦占士第4節反手入樽片段：

古斯馬（中）今場復出，攻入21分，得5籃板及4助攻。（美聯社）

賽後占士講到第4節接應祖殊赫特的撞板傳球後入樽，他說：「我叫他隨便扔上去，總之我都能夠接得住，我的工作就是要接住它入樽，但有時精彩的入樽往往來自很差的傳球。」說罷大笑。

此外，與湖人簽下10日合約的「超齡新人」安祖恩格林（Andre Ingram）今場入替，上陣了兩分鐘。