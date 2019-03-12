【NBA】「超齡新人」重返湖人　安祖恩格林簽10日合約成及時雨

去年的「超齡新人」安祖恩格林（Andre Ingram），以32歲之齡首度登陸NBA，成為聯盟史上最年長的新人球員。湖人現時傷兵滿營，波爾﹑恩格林及古斯馬亦有傷在身，有見及此，主教練禾頓決定重召在發展聯盟（G League）的安祖恩格林，與他簽下一紙10日合約，盼他成為球隊的及時雨。

在去年季尾，安祖恩格林首度披起湖人戰衣，首度出戰NBA，成為史上最年長的新人球員，而他的故事亦使不少人動容。恩格林去季為湖人上陣兩場，一圓他的「NBA夢」，豈料在一季後，他有機會延續在NBA的生涯。

安祖恩格林今季在南灣湖人（South Bay Lakers）至今上陣35場，場均攻入8.6分，雖然他今季的三分命中率約35.5%，比去季稍稍下滑，但無阻他再度征戰NBA。

恩格林今季在南灣湖人場均交出8.6分。（Twitter截圖）

去季的「超齡新人」安祖恩格林，今季再與湖人再續前緣。（Twitter截圖）

湖人的季後賽形勢嚴峻，加上恩格林（Brandon Ingram）及波爾（Lonzo Ball）「收咧」，古斯馬同時有傷在身，使湖人的兵源更緊絀。去季曾短暫效力湖人的安祖恩格林，再度成為球隊的及時雨，與湖人簽下一紙10日的合約，有望在鬥公牛一仗上陣，盼解決球隊陣容不整的問題。

安祖恩格林時隔一季後，再有機會披起湖人戰衣出戰NBA。（Twitter截圖）

恩格林的隊友知道他再有機會征戰NBA時，亦欣喜若狂。（Twitter截圖）

南灣湖人在Twitter上載一段安祖恩格林的短片，片中的恩格林收到再有機會征戰NBA的電話後，一眾在旁的隊友亦歡喜若狂，與他相擁慶祝。

恩格林透過洛杉磯湖人的Twitter，向一眾支持他的球迷致謝，「即使我今季在G-League效力，但我亦感受到湖人球迷們的支持。我十分感激他們的支持，我依然對在NBA上陣感雀躍，並期待再一次在湖人主場出賽。」

Andre Ingram is back in the @NBA!



Watch the exact moment he found out he was returning to the @Lakers.#LakeShow | #SBLakers pic.twitter.com/a9UzwfkRbc — South Bay Lakers (@SouthBayLakers) March 11, 2019

He heard you last season.

He heard you with the @SouthBayLakers.

He can't wait to hear from you some more.#AndreIngram | #LakeShow pic.twitter.com/HANoDJmKkl — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 12, 2019

雖然去季主教練禾頓（Luke Walton）與安祖恩格林僅合作一段短時間，但禾頓對該名33歲的球員十分欣賞，並對他投下信心的一票，「我非常喜歡安祖的態度，他永遠也十分正面，亦不會投訴，他只會默默地努力訓練。安祖每刻也準備好落場作賽，而他的態度所有G-League教練也知道。安祖能夠增添隊中的得分點，並且有能力外投，我對他有十足信心，在未來發揮作用，協助球隊。」