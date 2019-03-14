【NBA】Kobe高中球衣被盜逾2年　中國球迷歸還：為了曼巴精神

高比拜仁（Kobe Bryant）在賓夕凡尼亞州的Lower Merion高中打出名堂，殺入NBA後為湖人贏得5枚冠軍指環，成為NBA傳奇。 Lower Merion決定榮休高比當時的33號球衣時，特製了10件紀念版球衣，其中一件擺放在校內作展覽，豈料在2017年被盜。 兩年過後，球衣輾轉落到中國Kobe迷劉哲手上，花了2000美元（約15699港元）得到心頭好，卻為了偶像決定無償奉還給其母校。

28歲的劉哲為Kobe的忠實擁躉，去年10月這件球衣在中國網上出現，來自哈爾濱的他花了2000美元購入，成為家中的最新高比拜仁收藏品之一。在他自豪地拿起球衣影相，並放上instagram後，開始有買家向他接觸，希望劉哲能割愛。不過，劉之後發現球衣與2017年被偷走的一件有相似之處，決定將之歸還給高比。據了解，除了球衣以外，當年被竊的還有高比帶領校隊奪得的1996年州冠軍獎盃、州際賽及區際賽冠軍戰場刊、5對高比拜仁的波鞋等等。

高比拜仁1992至96年就讀Lower Merion時，成為了當時矚目的未來新星，最終亦5度走上職業籃壇的尖峰。（Getty Images）

劉哲花了2000美元投得心頭好。（網上圖片）

劉哲本來想趁高比拜仁，今周以宣傳大使身分到中國參加2019年FIBA籃球世界盃抽籤時，親自將球衣送到高比手上。不過，與Lower Merion代表聯絡後，劉同意將球衣寄回美國。他不求回報，只是希望偶像得知球衣已物歸原主。

Lower Merion原本的Kobe展覽櫃。（網上圖片）

完璧歸趙只因偶像一句

由於高比拜仁不時都會到中國參加活動，劉哲其實已與高比已數度見面，他說自己這樣做只因為拜仁的一句說話。劉哲2018年到美國參加偶像舉行的訓練營，更成為了一日的最佳球員，高比跟他合照作獎勵，又在相上寫下：「Dream big! Live epic! Mamba mentality。」劉哲接受《ESPN》訪問時說：「這就是我的曼巴精神。」

Lower Merion上周收到球衣後，立即交給警方作鑑證，與當地的收藏家驗證後，確定球衣上的簽名為高比拜仁本人的簽名，證實球衣真實。

劉哲去年曾與高比拜仁有一面之緣。（網上圖片）

這件球衣並非高比在1992至96年就讀Lower Merion時的比賽用球衣，當學校決定榮休Kobe的33號球衣時，特別訂製了10年復刻版波衫，送給學校的職員及贊助者，只留下一件作展覽用。高比在校4年攻下2883分，又帶領球隊成為了賓夕凡尼亞州冠軍。

Lower Merion警方現時仍在調查這宗失竊案，已聯絡劉哲，得到更多賣家的資料，令調查有了新進展，希望可以找到其他失物。