【籃球娛樂】NBA名人賽籃球好手（下）　Chris Brown原是籃球健將

「你有freestyle嗎？」一句震驚13億人的吳亦凡，除了擅於Hip-Hop的freestyle，籃球的freestyle他也不陌生，三度參加NBA明星周末的名人賽，也算是華人之光。另一位加拿大歌手Justin Bieber同樣是籃球常客，更曾經於2011年奪得名人賽MVP，不過他的球技是否達MVP級數呢？那也沒關係，粉絲看得開心便好！

Justin Bieber（加拿大樂壇天王）

Justin Bieber在2011年NBA ALL STAR名人賽，憑住強勁人氣獲選為MVP，他於18年再度成為名人賽一員，與美國演藝圈內籃球好手、於電影《黑豹》內飾演黑豹堂弟的米高B佐敦（Michael B. Jordan）成為隊友。雖然Justin Bieber的球技一直受網友貿疑，但他沒有放棄對籃球的愛，在街場不時見到他的身影，更放下明星架子與年輕球員在球場「過招」，展現他親民的一面。

Justin Bieber在2011年ALL STAR名人賽亮相，仍是「小鮮肉」的他相當可口。（Getty Images）

相隔6年，Justin Bieber在去年再度踏上名人賽球場，看起來增加了不少歷練。（Getty Images）

Jesse Williams（美劇Grey’s Anatomy演員、電玩《Detroit：Become Human》角色Markus）

單是說起Jesse名字，大家未必會立即聯想到是誰。不過，一看到他的樣子肯定會說見過他的樣貌，尤其是一眾電玩迷，因為他就是去年大賣遊戲《Detroit：Become Human》的封面人物及三位主角之一Markus的飾演者。來自芝加哥的他從孩提時代成長已受80年代籃球風氣影響，尤其是當時火紅的米高佐敦（Michael Jordan），Jesse受訪時曾提過會學習其動作，甚至是公牛隊的穿著顏色。他在小學時期開始打籃球，後來因父親關係所以轉而專於棒球。不過他還是相當關心籃球圈子的消息，不時在NBA球賽場邊看到他的身影，他更獲邀參加名人賽，與另一位演藝園籃球好手米高B佐敦有出色表現。

感覺氣質與Tony Parker頗為相似的Jesse Williams，一雙「電眼」最迷人。（Getty Images）

Jesse Williams曾兩度參加ALL STAR名人賽。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

Chris Brown（Rapper、格林美最佳R&B專輯獎項）

Chris Brown近年的形象「插水」，先是暴力對待前女友Rihanna，再與加拿大歌手Drake在夜店曾發生打鬥事件，過程中有8人包括當時仍效力馬刺的柏加（Tony Parker）因此受傷，今年初更捲入性侵案件。雖然種種負面新聞，但是他能歌善舞，運動健將確是無可厚非。曾經在2006年應邀參加NBA ALL STAR名人賽的他向大家展露了他的籃球才能，靈活華麗的控球及突破能力，加上傳球視野廣闊，他曾經在一場球賽中以跨下傳球予隊友來一記alley oops，令現場觀眾嘩然。

Chris Brown（右）基本功紮實，過人技巧純熟。（Getty Images）

Chris Brown雖然是歌手，但其實他都是娛樂圈隱世高手，傳球視野佳、彈跳力不俗。（Getty Images）

吳亦凡（歌手、主持人）

10歲跟母親移民至加拿大的吳亦凡受籃球文化影響，開始接觸籃球並愛上這類具速度感的運動，一有課餘時間便苦練技術。直到15歲時短暫返回廣州讀書一年，並擔任校隊隊長，在他率領下，助校贏得少年NBA亞洲初中籃球聯賽華南區冠軍。返回加拿大後他繼續尋求籃球上的進步，更以成為職業球員為目標，可惜後來他於18歲遠赴韓國成為練習生，以EXO一員出道，與職業籃球夢越走越遠。不過，吳亦凡受到NBA賞識，2016年參加ALL STAR名人賽，成為首位參加名人賽的華人明星。他在隨後2年均受邀請參加ALL STAR名人賽，以華裔名人而言次數最多（連續3屆）。

吳亦凡過往放在籃球上的心思及時間，籃球實力不是做樣子而已。（Getty Images）

蔣勁夫（演員）

現暫時退出娛樂圈的內地演員蔣勁夫從小將籃球放到第一位，初中開始訓練籃球，至到高中時他是體育生，籃球、田徑俱佳，曾盼以體育成績升上大學。遺憾的是他於高三時期因重傷放棄籃球路，改以考進上海戲劇學院，以演員身進娛樂圈。蔣勁夫身高未算太高，但他勝在有身形及速度，打法與勒邦占士（LeBron James）頗相似，喜歡自己帶球到前場爆籃得分，或是進入顏色區域時被對手縮窄防守範圍仍會突破得分，實力可見一斑。他是繼吳亦凡之後，第2名獲邀參加ALL STAR名人賽的亞洲名人，更在17年與吳亦凡在場內交手。