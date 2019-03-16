【HBL】協恩什麼都不是？　施啟諾領悟練習氣氛的重要

協恩女籃，在香港學界的地位說是「龍頭」也不為過，她們一直是不同學校想要打敗的目標；學界精英賽七連霸，就是最好的證明。 當大家覺得她們是最強，不，她們不這麼認為。「協恩的紀律都已經在香港是數一數二，但遇到台灣球隊，我們什麼都不是。」協恩中學就讀中四的施啟諾說，我想這一定是受過震撼教育後的感悟。 香港01記者張倩儀 台灣直擊

這個3月，她隨學界精英隊到台灣，除了觀摩HBL之外更和台灣球員一起練球；過去協恩都會參加不同地方的賽事，包括台灣的菁英盃，每一次再遇台灣球員給她的感覺還是一樣。聊天時，能仁家商女籃得知她曾代表協恩出戰台灣盃賽，也不禁低聲說：「原來就是她們……」

協恩中學在學界走到頂峰，卻不能安於現狀，只有突破自己才能保持優勢。（張倩儀攝）

即便是一個熱身動作，一次的來回跑，拍手是支持下去的理由，因為再苦也有隊友一起撐。（張倩儀攝）

是她們，在台灣高中女籃面前感覺自己什麼都不是的連霸強隊，因為覺得協恩不只如此。 「台灣球員很自律，她們要求自己每件事都做得最好，練球的氣氛，也很有禮貌。」施啟諾都看在眼裏，她續道：「換人的時候她們會先鞠躬、練球的氣氛很好，可能只是一個很小的熱身動作都會拍手，不管球進不進都會為隊友而歡呼打氣。」一口氣數了很多的例子，是台灣的球隊的習慣，但偏偏一點細微的舉動正正影響球隊的士氣。

身在冠軍球隊協恩，施啟諾還是要保持警惕。（張倩儀攝）

「隊友所說的一句或是歡呼，信心會變強。」一句鼓勵、一個打氣，一聲歡呼，「可以知道自己做得好信心也會更大才能保持下去。」球隊不僅是球技之談，士氣可以帶領球隊走到高峰，「畢竟很沉的球隊是打不起來的。」施啟諾在一次一次的經歷，更認同這一句。

施啟諾直言以後自己或要擔起大旗，就趁現在學習改變打法，不可能一輩子只當工兵，學會在得分上添加板斧。（張倩儀攝）

球員常說：「籃球不是一個人打。」球隊不只有自己，而是由一個個獨立個體的組成，當中包括很多磨合，千錘百煉才成就一隊隊冠軍人馬。過程中，隊友的一句肯定，能讓做好的保持下去，做不好的更有信心下次做好，因為只有隊友好，球隊才會跟着好。