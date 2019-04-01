【NBA】湖人炒塘鵝　兩日合約球員大放異采　「每場如見工一樣」

勒邦占士收咧，對湖人影響不少，但朗度、麥基周一作客塘鵝一戰，齊齊有好表現，助球隊以130：102大勝主隊，取得連勝。 「紫金軍團」今仗更有奇兵卡羅素攻入職業生涯最高23分，這名現時簽下兩日合約的後衛表示，「每仗都如見工一樣」，只能盡力做到最好，博取留在NBA的機會。

麥基今戰正選出戰取得23分、16個籃板球，其中6個更是進攻身籃板，控衛朗度亦不遑多讓，14投9中得24分，並交出了12次助攻。第6人卡羅素亦十分搶鏡，上陣29分鐘攻入生涯最高23分，令隊友打得更落力。湖人教練禾頓賽後說：「卡羅素素通常做的就是盡力比賽，犧牲自己身體，比賽後見到他身上有數處瘀傷。當你見到他射入3分球，隊友都會更興奮。」

朗度今戰交出雙雙，領湖人大勝。（路透社）

卡羅素今戰大放異采。（路透社）

「剛剛好我手感很好，生涯新高很cool，贏波當然亦十分高興了，」卡羅素說：「但對我而高，最重要的繼續進步。」這名25歲的德州農工大學舊生，今季大部分時間都在G League（發展聯盟）作賽，近日以2日合約的形式披上湖人戰衣，難怪他認為：「每場都似是『見工』一樣，落場去盡力表現自己，向外界證明自己應該在哪個聯賽打波。我是這世上350至400個最強球員的其中一名，我希望留在這聯賽（NBA）。無論任何情況，我都只能盡力而為，時至今日也是這種想法帶到我來這裏。」

麥基亦是贏波功臣。（路透社）

禾頓：湖人說服了占士

禾頓今仗賽前，回應了占士休季，指球隊眾人說服了仍想出賽的「大帝」：「他想落場繼續打，我知道隊醫們最後還是說了：『看吧，這已經不再值得拼下去了，來確保你有個健康的暑假吧。』這就是下決定的一句，我們最後6場要在沒有他之下繼續向前邁進。」

勒邦占士隨隊出征，與主隊的安東尼戴維斯談笑風生。（路透社）

湖人早前不敵籃網時，就宣告無緣季後賽，但占士仍想繼續落場，但鼠蹊傷勢仍在困擾他，最終湖人決定讓34歲的他提早收咧。被問到為何不早點下決定，禾頓解釋：「他想繼續比賽，就算是完了，他仍想與隊友落場戰至最後。」