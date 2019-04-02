【高級組銀牌】警察4分險挫七喜　「不做魚腩」任務達成

警察上場以20分不敵均安，今日（4月2日）出戰負方賽對上七喜；一次機會「翻身」，只要成為負方賽的勝方就能再續征途。比數膠著的第二、三節，雙方的命中率都一般，雖然警察被看低一線但咬緊牙關戰至最後三秒，以44：40奠勝。

警察開局先打出15：0的攻勢，李倩雯的三分命中加上郭芷菁博得「And-1」，比賽初段迅速拉開比數。相反，七喜出師不利，首半節手感冰冷，換出黃昕鈴後中距離得手開齋，其後林芷晴三分中鵠，七喜展開追分之路。七喜上半場打出19：5的攻勢，全場緊迫防守令警察出現一連串失誤讓出控球權，但七喜上半場仍以19：20落後。

傷患纏身，兩場的表現都異常手緊，確實讓人頭痛。（張倩儀攝）

上場郭芷菁揚言不做魚腩不要被大敗，今場就做到了。（張倩儀攝）

換邊後七喜繼續緊迫，阻礙警察過場頻頻出現失誤，周凱彤零度捕位起手連入兩球，雖然反超對手，但手感仍未有改善，警察主力郭芷菁身體不適表現吃力，但隊友補上，陳穎君博得「And-1」後再中距離得手反超。警察守住兩分優勢到最後三秒，最後以44：40險勝七喜。上場賽後，郭芷菁表示下場不要再輸20分，要告訴大家警察不是「魚腩」，今場盡見她們的決心。

今場警察的決心十足，每一球的處理冷靜，入局奇快。（張倩儀攝）

+ 5 + 4 + 3

黃嘉汶指七喜傷患太多

表現沉寂的七喜兩場都憾負，只差一點點就這樣完結今季的銀牌賽。「其實亞運後狀態一直都很差。」主力黃嘉汶直言。很多的中距離甚至是上籃，本應把握好的入球都錯失。「自己把握力差，很多關鍵時候都炒。」

戰至最後三秒，警察取下升班後的首勝，能繼續銀牌之路。（張倩儀攝）

表現沉寂的七喜兩場都憾負，只差一點點就這樣完結今季的銀牌賽。（張倩儀攝）

陣容雖然和去年相近，但球隊受盡傷患纏身是運動員最怕，卻又無力解決的問題，黃說：「全隊都要磨合，防守有很多漏洞，但球隊傷患太多，盡快康復才能打好一點。」去年七喜打入四強，但在聯賽前哨的銀牌賽兩戰皆北，是時候重整球隊的狀態，應該說幸好不是聯賽才輸。「有點疲態，可能是比較累也多傷，自己是時候要調整。」