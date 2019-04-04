【大專籃球】張華倩總結四年　傷癒到衛冕　不是口中說說簡單

「終結一句就是，你看我好，我看別人好。」 大專四年匆匆，從協恩時代贏盡冠軍，到升上香港理工大學，張華倩這四年甚麼都試過。「冠軍拿過、也在決賽輸過，四強不入也試過。」就連前十字韌帶都斷過兩次，才剛傷癒復出的她迎來第一次衛冕。

要為四年大專畫一個句號，張華倩一口說出上面那一句。「大家都覺得『啊！理大很強很齊腳，每個都超班』，但打下去每次都有意想不到的結果。」的確，隊友不是港隊就是甲組球員，也是前協恩冠軍級人馬，外人從來只知道她們有多風光；常說她以前所在的協恩不是「神之隊」，理大也不是「明星隊」，多少傷兵多少磨合，有苦真的只有自己知。

張華倩在說起往事的時候，不時看一下尚栩熒，畢竟不止大專四年，以前的協恩時代也是一起走過來。（龔嘉盛攝）

身為一個控球後衛，最拿手的就是控制球隊節奏和策動，特別這麼多進攻型球員的理大。（龔嘉盛攝）

傷患，給自己停頓的休息

傷兵之一，張華倩用休季時間極速復原，悄悄又回到場上就像沒有斷過一樣。「當時我連斷掉了都不知道。」「甚麼？？」她看到我反應笑笑說，「對呀，第一下都不覺得自己受傷。」去年的季尾，一次的碰撞讓她提早休季：「直到真的照MRI發現出事，心裡一沉就當是早一點休季吧。」想一想，她續說：「最不開心是甲組第一年轉新球隊，去了安青卻幫不到球隊反而佔了位置，還讓她們有損失。」

女甲銀牌賽開鑼，回歸安青她也總算能回饋球會的等待，這不足九個月的時間比自己心中的預算快：「本來預計大專四強才復出進度卻比想象中快，可能有經驗吧。」本來以為會因為傷患而低落、心灰意冷，「當時給自己一個休息時間，去年真的太累，訓練很多生活又緊張，剛好就是一個位置迫自己停下來。」停一停，想一想，想想自己還為甚麼而努力，從協恩到理大，她沒有停止過籃球，「休完出來就是『餓波』，『餓』完一輪出來，表現比傷前更好一點，可能是重新思考了一遍。」

自己在上季尾受傷，這一次重創還說傷了也不像受傷。（龔嘉盛攝）

做好自己證明值得冠軍

回望這四年，除了「你睇人好，人睇我好。」快問快答的話，她想說難忘四強不入，她眼尾看了一下身旁的尚栩熒，尋求了一下認同：「我們這班人，在學界一直都打得很高水平，四強不入還真是第一次。」不禁苦笑了一下，當然，協恩怎麼可能四強都不進？大概給她們這群一直贏的女生一個很重的教訓：「也因為這樣才造就現在的我們。」當大家覺得理大的人腳很好，期望愈高，壓力愈大，或者她們稱得上做「球星」，但都不過是小女生。即使是李祉均，打盡一個女生之所能及的大比賽，也會有最後一場決賽完場時淚崩一刻，難為她們一直承受莫大的壓力。「做好自己吧！不去想別人怎麼想，人家再說也要做得出來，證明自己是他人口中的強，值得捧起這個冠軍。」沒有「神之隊」，沒有「明星隊」，但這個冠軍屬於香港理工大學女子籃球隊。